Раздел: Мир
В Бразилии при ограблении банков погибли заложники, в том числе дети
Ограбление произошло на рассвете
В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 12 человек, включая шестерых заложников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом сообщил мэр города Лиелсон Ландин в интервью радио Band News.
По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом в пятницу, 7 декабря.
В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.
Читайте также: Крупное ДТП в Бразилии: погибли 13 человек
По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут.
В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 12 человек, включая шестерых заложников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом сообщил мэр города Лиелсон Ландин в интервью радио Band News.
По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом в пятницу, 7 декабря.
В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.
Читайте также: Крупное ДТП в Бразилии: погибли 13 человек
По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут.
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