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Раздел: Мир  
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В Бразилии при ограблении банков погибли заложники, в том числе дети

В Бразилии при ограблении банков погибли заложники, в том числе детиОграбление произошло на рассвете

В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 12 человек, включая шестерых заложников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Об этом сообщил мэр города Лиелсон Ландин в интервью радио Band News.

По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом в пятницу, 7 декабря.

В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.

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По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут.
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 Теги: Бразилия, ограбление, банки, заложники, жертвы

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Сегодня, 17:54 » Автор: Алена Шимко
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