В Бразилии при ограблении банков погибли заложники, в том числе дети

Ограбление произошло на рассвете



В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 12 человек, включая шестерых заложников, пишет



Об этом сообщил мэр города Лиелсон Ландин в интервью радио Band News.



По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом в пятницу, 7 декабря.



В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.



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По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 12 человек, включая шестерых заложников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Об этом сообщил мэр города Лиелсон Ландин в интервью радио Band News.По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом в пятницу, 7 декабря.В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут.



