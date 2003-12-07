В Южной Корее поезд "снесло" с рельсов на большой скорости: есть раненые

Десять вагонов сошли с рельсов на скорости 103 км/ч,



В Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает Yonhap News, передает



По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Канина в Сеул. Все десять вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (00:35 по киевскому времени), примерно через пять минут после отправления. Известно, что все пострадавшие госпитализированы.



Сообщается, что Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило специальную группу для выяснения причин инцидента.



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Как отмечает корейское издание, это первая крупная авария на железной дороге между Канином и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает Yonhap News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Канина в Сеул. Все десять вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (00:35 по киевскому времени), примерно через пять минут после отправления. Известно, что все пострадавшие госпитализированы.Сообщается, что Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило специальную группу для выяснения причин инцидента.Как отмечает корейское издание, это первая крупная авария на железной дороге между Канином и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.



