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В Южной Корее поезд "снесло" с рельсов на большой скорости: есть раненые

В Южной Корее поезд "снесло" с рельсов на большой скорости: есть раненыеДесять вагонов сошли с рельсов на скорости 103 км/ч,

В Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает Yonhap News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Канина в Сеул. Все десять вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (00:35 по киевскому времени), примерно через пять минут после отправления. Известно, что все пострадавшие госпитализированы.

Сообщается, что Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило специальную группу для выяснения причин инцидента.

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Как отмечает корейское издание, это первая крупная авария на железной дороге между Канином и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
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 Теги: Южная Корея, поезд, сошел с рельсов, пострадавшие

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Сегодня, 09:59 » Автор: Алена Шимко
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