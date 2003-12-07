Раздел: Мир
В Южной Корее поезд "снесло" с рельсов на большой скорости: есть раненые
Десять вагонов сошли с рельсов на скорости 103 км/ч,
В Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает Yonhap News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Канина в Сеул. Все десять вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (00:35 по киевскому времени), примерно через пять минут после отправления. Известно, что все пострадавшие госпитализированы.
Сообщается, что Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило специальную группу для выяснения причин инцидента.
Читайте также: В Каталонии поезд сошел с рельсов: есть погибшие
Как отмечает корейское издание, это первая крупная авария на железной дороге между Канином и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
В Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает Yonhap News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Канина в Сеул. Все десять вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (00:35 по киевскому времени), примерно через пять минут после отправления. Известно, что все пострадавшие госпитализированы.
Сообщается, что Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило специальную группу для выяснения причин инцидента.
Читайте также: В Каталонии поезд сошел с рельсов: есть погибшие
Как отмечает корейское издание, это первая крупная авария на железной дороге между Канином и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
455
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
Оставьте свой комментарий