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Раздел: Мир  
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В Индии автобус рухнул в пропасть: много жертв

В Индии автобус рухнул в пропасть: много жертв11 человек погибли и 19 получили ранения.

В Индии, по меньшей мере, 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в штате Джамму и Кашмир. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает онлайн-портал газеты The Times of India, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По информации издания, трагедия произошла в округе Пунч.

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Как отметили представители региональной власти, число погибших может возрасти, поскольку состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".
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 Теги: Индия, автобус, пропасть, жертвы

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Сегодня, 13:19 » Автор: Алена Шимко
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