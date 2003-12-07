Раздел: Мир
В Индии автобус рухнул в пропасть: много жертв
11 человек погибли и 19 получили ранения.
В Индии, по меньшей мере, 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в штате Джамму и Кашмир. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает онлайн-портал газеты The Times of India, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, трагедия произошла в округе Пунч.
Читайте также: Трагедия в Индии: автобус с пассажирами рухнул в пропасть
Как отметили представители региональной власти, число погибших может возрасти, поскольку состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".
В Индии, по меньшей мере, 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в штате Джамму и Кашмир. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает онлайн-портал газеты The Times of India, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, трагедия произошла в округе Пунч.
Читайте также: Трагедия в Индии: автобус с пассажирами рухнул в пропасть
Как отметили представители региональной власти, число погибших может возрасти, поскольку состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".
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