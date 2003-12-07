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Раздел: Мир  
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В Польше пытались сорвать выступление ансамбля российской армии

В Польше пытались сорвать выступление ансамбля российской армииОдин из активистов перекинул российский флаг

В пятницу, 7 декабря, двое польских активистов прервали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, который проходил в Быдгоще, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Как сообщает OKO.press, активисты Рафал Сушек и Михал Войцещчук выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм - вон за Дон" и кричали "Лапы прочь от Украины".

Они также держали транспарант "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу". Все случилось во время исполнения песни "Священная война".

Один из активистов, выбегая на сцену, перекинул российский флаг, помещенный на стенд возле немного меньшего польского. Ни один из около ста военных хористов на это не отреагировал.

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За несколько секунд активистов со сцены свела охрана.
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 Теги: Польша, концерт, активисты, срыв

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Сегодня, 14:19 » Автор: Алена Шимко
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