Раздел: Мир
Германия выделит миллионы одному из беднейших регионов Африки
Германия даст €25 миллионов одному из беднейших африканских регионов
Германия сделала свой вклад в помощь странам африканского региона Сахеля в размере 25 млн евро, что составляет пятую часть от собранной донорами суммы для этого бедного региона Африки, включающего несколько стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Об этом сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает пресс-служба немецкого МИД.
«Сахельскому региону нужна наша поддержка. В этом году мы предоставляем дополнительные 25 млн евро на трансграничное сотрудничество наших партнеров на местах. Мы хотим внести свой вклад в стабилизацию региона в рамках Чрезвычайного целевого фонда Европейского Союза для Африки (EUTF)», - сказал министр.
Он заверил, что ФРГ остается надежным партнером «Большой пятерки» Сахеля на пути к большей безопасности, стабильности и развитию региона.
Всего на координационной конференции партнеров и доноров стран «Большой пятерки» в Сахеле, которая прошла в Нуакшоте 6-7 декабря, Европейский Союз пообещал для стран Сахеля 125 миллионов евро.
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Сахель является одним из самых бедных регионов в мире. С 2014 года страны «Большой пятерки» Сахеля (Мавритания, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Чад) решают трансграничные проблемы посредством общей политики.
Германия сделала свой вклад в помощь странам африканского региона Сахеля в размере 25 млн евро, что составляет пятую часть от собранной донорами суммы для этого бедного региона Африки, включающего несколько стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Об этом сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает пресс-служба немецкого МИД.
«Сахельскому региону нужна наша поддержка. В этом году мы предоставляем дополнительные 25 млн евро на трансграничное сотрудничество наших партнеров на местах. Мы хотим внести свой вклад в стабилизацию региона в рамках Чрезвычайного целевого фонда Европейского Союза для Африки (EUTF)», - сказал министр.
Он заверил, что ФРГ остается надежным партнером «Большой пятерки» Сахеля на пути к большей безопасности, стабильности и развитию региона.
Всего на координационной конференции партнеров и доноров стран «Большой пятерки» в Сахеле, которая прошла в Нуакшоте 6-7 декабря, Европейский Союз пообещал для стран Сахеля 125 миллионов евро.
Читайте также: Германия выделит Украине $10 млн
Сахель является одним из самых бедных регионов в мире. С 2014 года страны «Большой пятерки» Сахеля (Мавритания, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Чад) решают трансграничные проблемы посредством общей политики.
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