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Раздел: Мир  
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Смертельное ДТП в Словении: столкнулись микроавтобусы из Украины

Смертельное ДТП в Словении: столкнулись микроавтобусы из УкраиныПогибла 63-летняя гражданка Украины.

Вчера в Словении, между населенными пунктами Чентиба и Долина, на автомагистрали Помурье, столкнулись два микроавтобуса на украинской регистрации. Об этом сообщает Lendavainfo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.

Как передает местное издание, первый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter остановился на обочине из-за поломки, а второй такой же марки врезался в него сзади.

В результате ДТП, погибла 63-летняя гражданка Украины. По меньшей мере трое пассажирова получили травмы.

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По предварительным данным, травмы у пострадавших незначительные. Их жизни ничего не угрожает.
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 Теги: Словения, ДТП, украинцы

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Сегодня, 16:04 » Автор: Алена Шимко
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