Раздел: Мир
Смертельное ДТП в Словении: столкнулись микроавтобусы из Украины
Погибла 63-летняя гражданка Украины.
Вчера в Словении, между населенными пунктами Чентиба и Долина, на автомагистрали Помурье, столкнулись два микроавтобуса на украинской регистрации. Об этом сообщает Lendavainfo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Как передает местное издание, первый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter остановился на обочине из-за поломки, а второй такой же марки врезался в него сзади.
В результате ДТП, погибла 63-летняя гражданка Украины. По меньшей мере трое пассажирова получили травмы.
Читайте также: Во Львовской области столкнулись микроавтобусы: есть жертвы
По предварительным данным, травмы у пострадавших незначительные. Их жизни ничего не угрожает.
Вчера в Словении, между населенными пунктами Чентиба и Долина, на автомагистрали Помурье, столкнулись два микроавтобуса на украинской регистрации. Об этом сообщает Lendavainfo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Как передает местное издание, первый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter остановился на обочине из-за поломки, а второй такой же марки врезался в него сзади.
В результате ДТП, погибла 63-летняя гражданка Украины. По меньшей мере трое пассажирова получили травмы.
Читайте также: Во Львовской области столкнулись микроавтобусы: есть жертвы
По предварительным данным, травмы у пострадавших незначительные. Их жизни ничего не угрожает.
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