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Раздел: Мир  
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В США "королеву красоты" уличили в растлении школьника

В США "королеву красоты" уличили в растлении школьникаДевушка признала вину.

Учительница средней школы и победительница конкурса "Мисс Кентукки" 28-летняя Рамси Бирс предстала перед судом после того, как ее обвинили в отправке обнаженных снимков несовершеннолетнему школьнику, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.

Фотографии голой учительницы в смартфоне 15-летнего мальчика обнаружили его родители, которые сразу же обратились в полицию.

Рамси призналась, что действительно отправляла школьнику четыре свои обнаженные фотографии из Snapchat.

Сейчас ей предъявили обвинения по четырем пунктам, и отстранили от работы.

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Бирс выпустили под залог в 10 тысяч долларов, и сейчас она ждет решения суда. В случае, если девушку признают виновной, то ей грозит до 20 лет тюрьмы.
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 Теги: США, Мисс Кентукки, школьник, растление

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Сегодня, 12:08 » Автор: Алена Шимко
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