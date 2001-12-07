Раздел: Мир
В США "королеву красоты" уличили в растлении школьника
Девушка признала вину.
Учительница средней школы и победительница конкурса "Мисс Кентукки" 28-летняя Рамси Бирс предстала перед судом после того, как ее обвинили в отправке обнаженных снимков несовершеннолетнему школьнику, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Фотографии голой учительницы в смартфоне 15-летнего мальчика обнаружили его родители, которые сразу же обратились в полицию.
Рамси призналась, что действительно отправляла школьнику четыре свои обнаженные фотографии из Snapchat.
Сейчас ей предъявили обвинения по четырем пунктам, и отстранили от работы.
Читайте также: В Москве учителя подозревают в растлении 13-летнего школьника
Бирс выпустили под залог в 10 тысяч долларов, и сейчас она ждет решения суда. В случае, если девушку признают виновной, то ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Учительница средней школы и победительница конкурса "Мисс Кентукки" 28-летняя Рамси Бирс предстала перед судом после того, как ее обвинили в отправке обнаженных снимков несовершеннолетнему школьнику, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Фотографии голой учительницы в смартфоне 15-летнего мальчика обнаружили его родители, которые сразу же обратились в полицию.
Рамси призналась, что действительно отправляла школьнику четыре свои обнаженные фотографии из Snapchat.
Сейчас ей предъявили обвинения по четырем пунктам, и отстранили от работы.
Читайте также: В Москве учителя подозревают в растлении 13-летнего школьника
Бирс выпустили под залог в 10 тысяч долларов, и сейчас она ждет решения суда. В случае, если девушку признают виновной, то ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
375
0
Также советуем посмотреть
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
- Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»
- В традициях Уго Чавеса
- Сеть насмешило «противостояние» кота с беговой дорожкой
- Россия – это мой враг
- В ГФС отреагировали на обещание Насирова выйти на работу
- Стало известно, почему Goggle считает Трампа «идиотом»
- Как жители Донбасса спасаются от нищеты
- «Хуже, чем на памятник»: Сеть насмешила свежая фотка Путина
- В Украине отмечают День Сухопутных войск
- Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
- Комусь воєнний стан, комусь – дерибан
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
Оставьте свой комментарий