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Раздел: Мир  
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Теракт в Страсбурге: полиция застрелила подозреваемого в стрельбе

Теракт в Страсбурге: полиция застрелила подозреваемого в стрельбеПодозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке Шериф Шекат был убит во время перестрелки с полицейскими.

Французские правоохранители вечером 13 декабря застрелили Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент

Отмечается, что 29-летний Шекат укрывался на одном из складов в квартале Мэно. Он был убит после того, как вступил в перестрелку с полицейскими.

Напомним, во вторник, 11 декабря, мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Подозреваемым в атаке оказался уроженец Страсбурга по имени Шериф Шекат. известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона.

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По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения.
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 Теги: Страсбург, теракт

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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