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Раздел: Мир  
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В Иране разбился самолет: есть жертвы

В Иране разбился самолет: есть жертвыПричиной стала техническая неисправность.

На востоке Ирана, в провинции Хорасан-Резави, произошла авария сверхлегкого учебного самолета, погибли два человека. Об этом заявил представитель местной Службы скорой помощи Мохаммад Алишахи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.

Отмечается, что в результате катастрофы погибли двое людей.

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По предварительной версии, причиной аварии могла быть техническая неисправность.
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 Теги: Иран, самолет, крушение, жертвы

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Сегодня, 16:42 » Автор: Алена Шимко
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