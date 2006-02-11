Раздел: Мир
В Иране разбился самолет: есть жертвы
Причиной стала техническая неисправность.
На востоке Ирана, в провинции Хорасан-Резави, произошла авария сверхлегкого учебного самолета, погибли два человека. Об этом заявил представитель местной Службы скорой помощи Мохаммад Алишахи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Отмечается, что в результате катастрофы погибли двое людей.
Читайте также: В Иране потерпел крушение истребитель: есть жертвы
По предварительной версии, причиной аварии могла быть техническая неисправность.
На востоке Ирана, в провинции Хорасан-Резави, произошла авария сверхлегкого учебного самолета, погибли два человека. Об этом заявил представитель местной Службы скорой помощи Мохаммад Алишахи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Отмечается, что в результате катастрофы погибли двое людей.
Читайте также: В Иране потерпел крушение истребитель: есть жертвы
По предварительной версии, причиной аварии могла быть техническая неисправность.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
100
0
Оставьте свой комментарий