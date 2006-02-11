В Японском море обнаружен остров с одной жительницей

Острова считаются спорными.



81-летняя кореянка Ким Син Йол осталась единственной жительницей островов Лианкур, расположенных в западной части Японского моря, передает



Женщина поселилась на островах вместе с мужем в 1991 году. Их пребывание оценивалось Южной Кореей «как символ суверенитета Сеула над островами». Осенью прошлого года мужчина умер, и теперь кореянка остается единственной жительницей спорных территорий.



Отмечается, что кроме единственной жительницы на островах пребывают около 40 корейских служащих, которые обслуживают маяк и следят за порядком. Однако они находятся здесь не круглый год.



Ким Син Йол уже объявила, что переезжать с островов не намерена, поскольку здешняя жизнь ее расслабляет. Правда, сейчас она гостит у дочери из-за ремонта дома.



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Острова Лианкур были захвачены Токио после Русско-японской войны 1904–1905 годов. Потом вся территория Кореи была аннексирована до 1945 года, когда Япония потерпела поражение во Второй мировой войне. В Южной Корее считают, что тогда же Лианкур перешли к ним, но в Токио с ними не согласны. В 2012 году острова посетил южнокорейский президент Ли Мен Бак, после чего Япония отозвала своего посла из Сеула. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 81-летняя кореянка Ким Син Йол осталась единственной жительницей островов Лианкур, расположенных в западной части Японского моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист Женщина поселилась на островах вместе с мужем в 1991 году. Их пребывание оценивалось Южной Кореей «как символ суверенитета Сеула над островами». Осенью прошлого года мужчина умер, и теперь кореянка остается единственной жительницей спорных территорий.Отмечается, что кроме единственной жительницы на островах пребывают около 40 корейских служащих, которые обслуживают маяк и следят за порядком. Однако они находятся здесь не круглый год.Ким Син Йол уже объявила, что переезжать с островов не намерена, поскольку здешняя жизнь ее расслабляет. Правда, сейчас она гостит у дочери из-за ремонта дома.Острова Лианкур были захвачены Токио после Русско-японской войны 1904–1905 годов. Потом вся территория Кореи была аннексирована до 1945 года, когда Япония потерпела поражение во Второй мировой войне. В Южной Корее считают, что тогда же Лианкур перешли к ним, но в Токио с ними не согласны. В 2012 году острова посетил южнокорейский президент Ли Мен Бак, после чего Япония отозвала своего посла из Сеула.





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