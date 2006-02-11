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Раздел: Мир  
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В Сиднее создали собачьи "патрули"

В Сиднее создали собачьи "патрули"Австралийцы решили прогнать чаек.

Специальные патрули ввели в Сиднее. Собаки охотятся на наглых чаек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Чайки агрессивные и мешают клиентам прибрежных ресторанов и кафе у Сиднейской оперы. Обнаглели на столько, что садились прямо на столы, пытаясь украсть еду. Менеджеры заведений и некоторые посетители постоянно жаловались даже на мгновение нельзя оставить тарелки. Заказанные блюда после незваных визитов, разумеется, приходилось менять.

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Собачий патруль оказался эффективным средством отпугивания чаек, и теперь будет работать постоянно.
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 Теги: Сидней, собаки, патруль, чайки

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Сегодня, 18:24 » Автор: Алена Шимко
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