Раздел: Мир
В Сиднее создали собачьи "патрули"
Австралийцы решили прогнать чаек.
Специальные патрули ввели в Сиднее. Собаки охотятся на наглых чаек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Чайки агрессивные и мешают клиентам прибрежных ресторанов и кафе у Сиднейской оперы. Обнаглели на столько, что садились прямо на столы, пытаясь украсть еду. Менеджеры заведений и некоторые посетители постоянно жаловались даже на мгновение нельзя оставить тарелки. Заказанные блюда после незваных визитов, разумеется, приходилось менять.
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Собачий патруль оказался эффективным средством отпугивания чаек, и теперь будет работать постоянно.
Специальные патрули ввели в Сиднее. Собаки охотятся на наглых чаек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Чайки агрессивные и мешают клиентам прибрежных ресторанов и кафе у Сиднейской оперы. Обнаглели на столько, что садились прямо на столы, пытаясь украсть еду. Менеджеры заведений и некоторые посетители постоянно жаловались даже на мгновение нельзя оставить тарелки. Заказанные блюда после незваных визитов, разумеется, приходилось менять.
Читайте также: Странные собачьи привычки в веселых комиксах
Собачий патруль оказался эффективным средством отпугивания чаек, и теперь будет работать постоянно.
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