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Умерла знаменитая британская писательница
Женщина скончалась от рака после продолжительной и безуспешной борьбы.
Умерла знаменитая британская писательница Андреа Леви.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Известно, что женщина скончалась от рака после продолжительной и безуспешной борьбы с болезнью в возрасте 62 лет. В своей прощальной публикации редактор писательницы Джейн Морпет заявила: «Ее наследие уникально, и ее голос будет услышан следующими поколениями».
Отметим, что ее романы «Маленький остров» и «Длинная песня» были экранизированы, и имели кассовый успех. Именно с ними к ней пришел серьезный успех, а ранние книги не пользовались большой популярностью. Наиболее известен ее роман «Маленький остров», рассказывающий историю двух пар – английской и ямайской - чьи судьбы переплетаются в Лондоне после Второй мировой войны.
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Леви – одна из первых чернокожих британских авторов, которая добилась не только признания. Свою первую книгу Леви написала уже после тридцати лет.
Родители самой писательницы перебрались в Великобританию с Ямайки в 1948 году, за восемь лет до рождения дочери.
Умерла знаменитая британская писательница Андреа Леви.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Известно, что женщина скончалась от рака после продолжительной и безуспешной борьбы с болезнью в возрасте 62 лет. В своей прощальной публикации редактор писательницы Джейн Морпет заявила: «Ее наследие уникально, и ее голос будет услышан следующими поколениями».
Отметим, что ее романы «Маленький остров» и «Длинная песня» были экранизированы, и имели кассовый успех. Именно с ними к ней пришел серьезный успех, а ранние книги не пользовались большой популярностью. Наиболее известен ее роман «Маленький остров», рассказывающий историю двух пар – английской и ямайской - чьи судьбы переплетаются в Лондоне после Второй мировой войны.
Читайте также: Во Львове скончалась знаменитая украинская писательница
Леви – одна из первых чернокожих британских авторов, которая добилась не только признания. Свою первую книгу Леви написала уже после тридцати лет.
Родители самой писательницы перебрались в Великобританию с Ямайки в 1948 году, за восемь лет до рождения дочери.
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