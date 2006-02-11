В Канаде с рельсов сошел поезд с нефтью

Вагоны с нефтью сошли с рельсов в Канаде.



В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших в результате ж/д аварии нет, передает



В канадской провинции Манитоба 37 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов.



Читайте также: В США злоумышленник захватил людей в заложники: четверо погибших



Авария произошла в 300 км к северо-западу от Виннипега недалеко от деревни Сент-Лазар. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших нет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших в результате ж/д аварии нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net В канадской провинции Манитоба 37 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов.Авария произошла в 300 км к северо-западу от Виннипега недалеко от деревни Сент-Лазар. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших нет.





Загрузка...