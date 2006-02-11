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Раздел: Мир  
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В Канаде с рельсов сошел поезд с нефтью

В Канаде с рельсов сошел поезд с нефтьюВагоны с нефтью сошли с рельсов в Канаде.

В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших в результате ж/д аварии нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net

В канадской провинции Манитоба 37 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов.

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Авария произошла в 300 км к северо-западу от Виннипега недалеко от деревни Сент-Лазар. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших нет.
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 Теги: Канада, нефть

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Сегодня, 10:55 » Автор: Анна Мартынова
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