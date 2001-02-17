Раздел: Мир
В Британии врач похудел вдвое, чтобы вдохновить пациентов
Британец чувствовал себя дискомфортно с больными.
Житель английского города Ноттингем 24-летний Майлз Брайерс, работающий парамедиком, похудел вдвое, чтобы вдохновить своих пациентов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина весил 158 килограммов и не мог выполнять свою работу наилучшим образом. Он жаловался на одышку, постоянно потел, не мог быстро бегать. Все это приводило к тому, что Брайерс чувствовал себя неудобно при общении с пациентами.
Парамедик питался фастфудом, шоколадными батончиками и энергетическими напитками. Он решил похудеть и отказался он вредной пищи, сбросив 30 кг. Такой результат не удовлетворил врача, и он начал заниматься по специальной программе тренировок.
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Регулярные занятия позволили Брайерсу похудеть на 82 килограмма. Врач надеется, что его трансформация вдохновит хотя бы одного человека изменить свою жизнь к лучшему.
Житель английского города Ноттингем 24-летний Майлз Брайерс, работающий парамедиком, похудел вдвое, чтобы вдохновить своих пациентов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина весил 158 килограммов и не мог выполнять свою работу наилучшим образом. Он жаловался на одышку, постоянно потел, не мог быстро бегать. Все это приводило к тому, что Брайерс чувствовал себя неудобно при общении с пациентами.
Парамедик питался фастфудом, шоколадными батончиками и энергетическими напитками. Он решил похудеть и отказался он вредной пищи, сбросив 30 кг. Такой результат не удовлетворил врача, и он начал заниматься по специальной программе тренировок.
Читайте также: В Британии врач выписывала пациентам сильные болеутоляющие, чтобы сократить им жизнь
Регулярные занятия позволили Брайерсу похудеть на 82 килограмма. Врач надеется, что его трансформация вдохновит хотя бы одного человека изменить свою жизнь к лучшему.
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