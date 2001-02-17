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Раздел: Мир  
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Из-за конфликта Польши и Израиля отменен международный саммит

Из-за конфликта Польши и Израиля отменен международный саммитСаммит Вышеградской группы отменили.

Саммит Вышеградской группы в Иерусалиме не произойдет из-за неучастия Польши. Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Бабиша, саммит могут провести во второй половине года во время председательства Чехии в Вышеградской группе.

В Иерусалиме же состоится серия двусторонних встреч.

Сообщается, что премьер Словакии Петер Пеллегрини и премьер Венгрии Виктор Орбан уже прибыли в Иерусалим.

Как сообщалось, премьер Польши Матеуш Моравецкий отменил визит польской делегации на саммит Вышеградской группы в Иерусалиме из-за заявлений исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

Напомним, в эфире одной из израильских радиостанций Кац заявил, что "антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него".

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Перед этим, комментируя слова, приписанные премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, Кац отметил: "Наш премьер высказался четко. Я сам – сын переживших Холокост. Как каждый израильтянин и еврей я могу сказать: мы не забудем и не простим. Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами, и, как говорил Ицхак Шамир (экс-премьер Израиля. - Ред.), "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери". И никто не будет указывать нам, как мы должны чтить своих погибших".
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 Теги: Польша, Израиль, саммит, отмена

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Сегодня, 16:26 » Автор: Алена Шимко
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