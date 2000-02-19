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В США запретят дискриминацию по цвету волос
На дискриминацию из-за прически пожаловались работники медицинской клиники и ресторана.
Комиссия по правам человека Нью-Йорка разработала постановление, запрещающее дискриминировать, увольнять или не допускать в любые общественные места людей из-за их причесок или цвета волос.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
После обнародования документа вышеназванная дискриминация будет приравнена к расовой и наказываться соответственно.
Новые правила, в частности, означают, что компании не будут иметь права требовать от сотрудников не красить волосы в разные цвета, не носить ирокезы либо не выбривать на голове узоры, а также запрещают увольнять, если сотрудник сделает такую прическу.
Если компания решит уволить сотрудника за его прическу, ей грозит штраф в размере до $250 тысяч. Единственный способ для компании избежать штрафа - доказать, что прическа работника нарушает правила техники безопасности или является негигиеничной.
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Авторы документа говорят, что в основном дискриминации из-за прически gjldthuf.ncz афроамериканцы и представители меньшинств. В частности, на дискриминацию из-за прически пожаловались работники медицинской клиники и ресторана. А в Алабаме в 2010 году женщина-афроамериканка была уволена из страховой компании после того, как отказалась расплести дреды.
Комиссия по правам человека Нью-Йорка разработала постановление, запрещающее дискриминировать, увольнять или не допускать в любые общественные места людей из-за их причесок или цвета волос.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
После обнародования документа вышеназванная дискриминация будет приравнена к расовой и наказываться соответственно.
Новые правила, в частности, означают, что компании не будут иметь права требовать от сотрудников не красить волосы в разные цвета, не носить ирокезы либо не выбривать на голове узоры, а также запрещают увольнять, если сотрудник сделает такую прическу.
Если компания решит уволить сотрудника за его прическу, ей грозит штраф в размере до $250 тысяч. Единственный способ для компании избежать штрафа - доказать, что прическа работника нарушает правила техники безопасности или является негигиеничной.
Читайте также: Долой дискриминацию: в Австралии для парней выпустили коллекцию бюстгальтеров
Авторы документа говорят, что в основном дискриминации из-за прически gjldthuf.ncz афроамериканцы и представители меньшинств. В частности, на дискриминацию из-за прически пожаловались работники медицинской клиники и ресторана. А в Алабаме в 2010 году женщина-афроамериканка была уволена из страховой компании после того, как отказалась расплести дреды.
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