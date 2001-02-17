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Раздел: Мир  
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В США в результате стрельбы погибли трое детей и женщина

В США в результате стрельбы погибли трое детей и женщинаЧП произошло в Мичигане.

Офис шерифа округа Кент, штат Мичиган, сообщил, что четыре человека погибли в результате стрельбы рядом с городом Сидар-Спрингс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

​По словам окружного шерифа Мишель ЛаДжой-Янг, в данный момент отсутствует угроза жителям округа.

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Подробности и обстоятельства стрельбы будут опубликованы полицией позже.
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 Теги: США, стрельба, жертвы

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Сегодня, 09:05 » Автор: Алена Шимко
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