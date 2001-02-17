В США в результате стрельбы погибли трое детей и женщина

ЧП произошло в Мичигане.



Офис шерифа округа Кент, штат Мичиган, сообщил, что четыре человека погибли в результате стрельбы рядом с городом Сидар-Спрингс, передает



​По словам окружного шерифа Мишель ЛаДжой-Янг, в данный момент отсутствует угроза жителям округа.



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Подробности и обстоятельства стрельбы будут опубликованы полицией позже. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Офис шерифа округа Кент, штат Мичиган, сообщил, что четыре человека погибли в результате стрельбы рядом с городом Сидар-Спрингс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время ​По словам окружного шерифа Мишель ЛаДжой-Янг, в данный момент отсутствует угроза жителям округа.Подробности и обстоятельства стрельбы будут опубликованы полицией позже.





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