Раздел: Мир
Названа средняя зарплата в Польше
На каждой пятой фирме работают украинцы.
В январе этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя занятость на польских предприятиях выросла на 2,9%, а заработная плата - на 7,5%., передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
В январе средняя зарплата в компаниях, где работают более 9 человек, составляла 4931 злотых (почти 1140 евро). В таких предприятиях работало почти 6 млн 400 тыс. человек.
Правительство Польши приняло решение о повышении с 1 января 2019 минимальной заработной платы в стране, которая теперь составляет 2250 злотых (около 522 евро).
Читайте также: В Польше выросла средняя зарплата
По данным исследований, в Польше на каждой пятой фирме работают украинцы.
В январе этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя занятость на польских предприятиях выросла на 2,9%, а заработная плата - на 7,5%., передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
В январе средняя зарплата в компаниях, где работают более 9 человек, составляла 4931 злотых (почти 1140 евро). В таких предприятиях работало почти 6 млн 400 тыс. человек.
Правительство Польши приняло решение о повышении с 1 января 2019 минимальной заработной платы в стране, которая теперь составляет 2250 злотых (около 522 евро).
Читайте также: В Польше выросла средняя зарплата
По данным исследований, в Польше на каждой пятой фирме работают украинцы.
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