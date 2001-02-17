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Раздел: Мир  
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Названа средняя зарплата в Польше

Названа средняя зарплата в ПольшеНа каждой пятой фирме работают украинцы.

В январе этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя занятость на польских предприятиях выросла на 2,9%, а заработная плата - на 7,5%., передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

В январе средняя зарплата в компаниях, где работают более 9 человек, составляла 4931 злотых (почти 1140 евро). В таких предприятиях работало почти 6 млн 400 тыс. человек.

Правительство Польши приняло решение о повышении с 1 января 2019 минимальной заработной платы в стране, которая теперь составляет 2250 злотых (около 522 евро).

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По данным исследований, в Польше на каждой пятой фирме работают украинцы.
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 Теги: Польша, средняя зарплата

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Сегодня, 18:19 » Автор: Алена Шимко
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