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Житель Тайваня совершил убийство из-за отказа жены увеличить грудь
Мужчина отравил жену и детей.
32-летний таксист Ву Мэн-ю, проживающий на Тайване, убил свою жену Пэн Хуэй-и, их девятилетнего сына и шестилетнюю дочь, и покончил с собой. Тела всех четверых были обнаружены в такси. Судя по всему, женщину и детей отравили или же они погибли от удушья угарным газом. Ведется следствие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как сообщает издание Daily Mail, убийство произошло после того, как 34-летняя Пэн Хуэй-и отказалась делать вторую операцию по увеличению груди, как того требовал муж. Результат первой операции мужчину не удовлетворил. Он начал давить на супругу, в итоге она потребовала развода.
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Таксист пригласил Пэн Хуэй-и и детей на обед, якобы для того, чтобы обсудить семейные проблемы. И, судя по всему, подсыпал в пищу яд, в результате чего они лишились сознания. После этого он включил подачу угарного газа: за водительским сидением была найдена заполненная пеплом угольная печь.
32-летний таксист Ву Мэн-ю, проживающий на Тайване, убил свою жену Пэн Хуэй-и, их девятилетнего сына и шестилетнюю дочь, и покончил с собой. Тела всех четверых были обнаружены в такси. Судя по всему, женщину и детей отравили или же они погибли от удушья угарным газом. Ведется следствие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как сообщает издание Daily Mail, убийство произошло после того, как 34-летняя Пэн Хуэй-и отказалась делать вторую операцию по увеличению груди, как того требовал муж. Результат первой операции мужчину не удовлетворил. Он начал давить на супругу, в итоге она потребовала развода.
Читайте также: В Луцке пенсионер совершил самоубийство, выстрелив себе в висок
Таксист пригласил Пэн Хуэй-и и детей на обед, якобы для того, чтобы обсудить семейные проблемы. И, судя по всему, подсыпал в пищу яд, в результате чего они лишились сознания. После этого он включил подачу угарного газа: за водительским сидением была найдена заполненная пеплом угольная печь.
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