Раздел: Мир
В Испании ребенок умер, пообедав в мишленовском ресторане
Девочка ела мороженое.
Девятилетняя девочка из Великобритании съела на отдыхе мороженое и умерла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Смерть ребенка констатировали в понедельник, 18 февраля, в больнице испанского города Малага (регион Коста-дель-Соль). Девочка скончалась в результате аллергической реакции на молочную продукцию и орехи.
В субботу, 16 февраля, британка заказала десерт в мишленовском ресторане Riff испанского города Валенсия и после пожаловалась родителям на ухудшение состояния. Больную доставили в клинику недалеко от поселка Марбелья, после чего перевезли в большую больницу Малаги, поскольку состояние пациентки стало критическим.
"В субботу она испытала анафилактический шок (острая аллергическая реакция, - ред.)", - прокомментировал представитель больницы.
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Семья прибыла в Испанию на отдых и остановилась в трехзвездочном отеле Club La Costa World. Работники подтвердили, что юная туристка ела мороженое за пределами их территории. Проведенная во вторник, 19 февраля аутопсия подтвердила первоначальную версию произошедшего. Власти возбудили расследование и выясняют причастность родителей к делу.
Девятилетняя девочка из Великобритании съела на отдыхе мороженое и умерла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Смерть ребенка констатировали в понедельник, 18 февраля, в больнице испанского города Малага (регион Коста-дель-Соль). Девочка скончалась в результате аллергической реакции на молочную продукцию и орехи.
В субботу, 16 февраля, британка заказала десерт в мишленовском ресторане Riff испанского города Валенсия и после пожаловалась родителям на ухудшение состояния. Больную доставили в клинику недалеко от поселка Марбелья, после чего перевезли в большую больницу Малаги, поскольку состояние пациентки стало критическим.
"В субботу она испытала анафилактический шок (острая аллергическая реакция, - ред.)", - прокомментировал представитель больницы.
Читайте также: В Одессе ребенок умер, упав с качели
Семья прибыла в Испанию на отдых и остановилась в трехзвездочном отеле Club La Costa World. Работники подтвердили, что юная туристка ела мороженое за пределами их территории. Проведенная во вторник, 19 февраля аутопсия подтвердила первоначальную версию произошедшего. Власти возбудили расследование и выясняют причастность родителей к делу.
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