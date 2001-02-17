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Раздел: Мир  
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В Испании ребенок умер, пообедав в мишленовском ресторане

В Испании ребенок умер, пообедав в мишленовском ресторанеДевочка ела мороженое.

Девятилетняя девочка из Великобритании съела на отдыхе мороженое и умерла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.

Смерть ребенка констатировали в понедельник, 18 февраля, в больнице испанского города Малага (регион Коста-дель-Соль). Девочка скончалась в результате аллергической реакции на молочную продукцию и орехи.

В субботу, 16 февраля, британка заказала десерт в мишленовском ресторане Riff испанского города Валенсия и после пожаловалась родителям на ухудшение состояния. Больную доставили в клинику недалеко от поселка Марбелья, после чего перевезли в большую больницу Малаги, поскольку состояние пациентки стало критическим.

"В субботу она испытала анафилактический шок (острая аллергическая реакция, - ред.)", - прокомментировал представитель больницы.

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Семья прибыла в Испанию на отдых и остановилась в трехзвездочном отеле Club La Costa World. Работники подтвердили, что юная туристка ела мороженое за пределами их территории. Проведенная во вторник, 19 февраля аутопсия подтвердила первоначальную версию произошедшего. Власти возбудили расследование и выясняют причастность родителей к делу.

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 Теги: ребенок, Мишлен, ресторан, мороженое, смерть

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Сегодня, 12:12 » Автор: Алена Шимко
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