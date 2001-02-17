Раздел: Мир
Из Польши депортируют семью украинцев с 10 детьми
Украинцы "не ходят к соседям на кофе".
Власти Польши приняли решение о депортации многодетной семьи из Украины, которая в 2015 году переехала в польский город Легнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Польские власти обосновали свое решение трудностями с ассимиляцией. По мнению местных чиновников, члены семьи "не ходят к своим соседям на кофе".
Елена и Вадим Копищики и их 10 детей приехали в Польшу в 2015 году и поселились в Легнице. Семья родом из украинского города, расположенного на восточной границе, вблизи Крыма. Когда началась война, Копищики выехали в Польшу. Отец и мать нашли работу в Польше, а детей отправили в польскую школу.
Однако почти через четыре года после их переезда польские пограничники проинформировали семью, что к 30 июня 2019 года (день окончания учебного года) они должны добровольно покинуть страну.
Причиной решения о депортации стало отсутствие ассимиляции. Государственные служащие расспрашивали соседей Копищиков о том, встречаются ли они с украинской семьей на кофе. Отрицательные ответы стали причиной вынесения решения о депортации.
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Новости о семье вызвали общественный резонанс в городе. Капельмейстер Центра культуры в Легнице Петр Буджяновски уже зарегистрировал петицию с просьбой аннулировать депортацию многодетной украинской семье.
Власти Польши приняли решение о депортации многодетной семьи из Украины, которая в 2015 году переехала в польский город Легнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Польские власти обосновали свое решение трудностями с ассимиляцией. По мнению местных чиновников, члены семьи "не ходят к своим соседям на кофе".
Елена и Вадим Копищики и их 10 детей приехали в Польшу в 2015 году и поселились в Легнице. Семья родом из украинского города, расположенного на восточной границе, вблизи Крыма. Когда началась война, Копищики выехали в Польшу. Отец и мать нашли работу в Польше, а детей отправили в польскую школу.
Однако почти через четыре года после их переезда польские пограничники проинформировали семью, что к 30 июня 2019 года (день окончания учебного года) они должны добровольно покинуть страну.
Причиной решения о депортации стало отсутствие ассимиляции. Государственные служащие расспрашивали соседей Копищиков о том, встречаются ли они с украинской семьей на кофе. Отрицательные ответы стали причиной вынесения решения о депортации.
Читайте также: В России грабители пытали семью с детьми
Новости о семье вызвали общественный резонанс в городе. Капельмейстер Центра культуры в Легнице Петр Буджяновски уже зарегистрировал петицию с просьбой аннулировать депортацию многодетной украинской семье.
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