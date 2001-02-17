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Раздел: Мир  
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В Польше запретят торговлю по воскресеньям

В Польше запретят торговлю по воскресеньямПольша ужесточает меры.

В Польше с 2020 года полностью будет запрещена торговля по воскресеньям. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на отчет Ассоциации предпринимателей и работодателей Польши, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Как отмечается в отчете, большинство стран Европейского союза не ограничивают торговлю по воскресеньям. Однако Польша ужесточает меры.

"В Польше с 2020 года будет полностью запрещена торговля по воскресеньям, с небольшими исключениями. При этом, на фоне других стран Европы, где также ограничена торговля по воскресеньям, меры Польши выглядят наиболее жесткими", - отметил представитель Ассоциации Якуб Биньковский.

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В то же время отмечается, что Венгрия вернулась к свободной торговле по воскресеньям всего через год после введения ограничений.

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 Теги: Польша, торговля

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