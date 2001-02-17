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В США нашли мертвым внука "Короля Голливуда"
Найден мертвым внук легендарного Кларка Гейбла.
У себя дома в городе Даллас (американский штат Техас) найден мертвым внук легендарного актера Кларка Гейбла - секс-символа 1930−40-х годов, который носил прозвище Король Голливуда. Тело 30-летнего Кларка Гейбла III, как сообщает Daily Mail, нашла в кровати его невеста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Причина смерти пока неизвестна. Однако сообщается, что Гейбл-младший долгое время боролся с наркозависимостью.
Гейбл III, который был очень похож на своего звездного деда, снимался в телешоу и работал моделью. У него и его невесты Саммер имеется полуторагодовалая дочь Шор.
Отцом Кларка был Джон Кларк Гейбл, который также страдал зависимостью от наркотиков.
Кларк Гейбл был признан Американским институтом киноискусства одним из величайших актеров в истории кино. Он известен по фильмам «Унесенные ветром», «Это случилось однажды ночью», «Мятеж на «Баунти». Умер Гейбл в возрасте 59 лет в ноябре 1960 года - от сердечного приступа, который произошел на съемочной площадке фильма «Неприкаянные», где он играл с Мэрилин Монро.
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Актер был женат пять раз. Детей у него было двое. Внебрачная дочь Джуди родилась в 1935 году от актрисы Лоретты Янг в строжайшей секретности. Она умерла от рака в 2011 году. Своего сына Джона Кларка Гейбла, Кларк Гейбл никогда не видел: мальчик родился после смерти актера, 20 марта 1961 года от его последней супруги Кей Уильямс.
У себя дома в городе Даллас (американский штат Техас) найден мертвым внук легендарного актера Кларка Гейбла - секс-символа 1930−40-х годов, который носил прозвище Король Голливуда. Тело 30-летнего Кларка Гейбла III, как сообщает Daily Mail, нашла в кровати его невеста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Причина смерти пока неизвестна. Однако сообщается, что Гейбл-младший долгое время боролся с наркозависимостью.
Гейбл III, который был очень похож на своего звездного деда, снимался в телешоу и работал моделью. У него и его невесты Саммер имеется полуторагодовалая дочь Шор.
Отцом Кларка был Джон Кларк Гейбл, который также страдал зависимостью от наркотиков.
Кларк Гейбл был признан Американским институтом киноискусства одним из величайших актеров в истории кино. Он известен по фильмам «Унесенные ветром», «Это случилось однажды ночью», «Мятеж на «Баунти». Умер Гейбл в возрасте 59 лет в ноябре 1960 года - от сердечного приступа, который произошел на съемочной площадке фильма «Неприкаянные», где он играл с Мэрилин Монро.
Читайте также: В Киеве пропавшего ранее подростка нашли мертвым
Актер был женат пять раз. Детей у него было двое. Внебрачная дочь Джуди родилась в 1935 году от актрисы Лоретты Янг в строжайшей секретности. Она умерла от рака в 2011 году. Своего сына Джона Кларка Гейбла, Кларк Гейбл никогда не видел: мальчик родился после смерти актера, 20 марта 1961 года от его последней супруги Кей Уильямс.
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