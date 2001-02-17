» » В США нашли мертвым внука "Короля Голливуда"
Раздел: Мир  
0

В США нашли мертвым внука "Короля Голливуда"

В США нашли мертвым внука "Короля Голливуда"Найден мертвым внук легендарного Кларка Гейбла.

У себя дома в городе Даллас (американский штат Техас) найден мертвым внук легендарного актера Кларка Гейбла - секс-символа 1930−40-х годов, который носил прозвище Король Голливуда. Тело 30-летнего Кларка Гейбла III, как сообщает Daily Mail, нашла в кровати его невеста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Причина смерти пока неизвестна. Однако сообщается, что Гейбл-младший долгое время боролся с наркозависимостью.

Гейбл III, который был очень похож на своего звездного деда, снимался в телешоу и работал моделью. У него и его невесты Саммер имеется полуторагодовалая дочь Шор.

Отцом Кларка был Джон Кларк Гейбл, который также страдал зависимостью от наркотиков.

Кларк Гейбл был признан Американским институтом киноискусства одним из величайших актеров в истории кино. Он известен по фильмам «Унесенные ветром», «Это случилось однажды ночью», «Мятеж на «Баунти». Умер Гейбл в возрасте 59 лет в ноябре 1960 года - от сердечного приступа, который произошел на съемочной площадке фильма «Неприкаянные», где он играл с Мэрилин Монро.

Читайте также: В Киеве пропавшего ранее подростка нашли мертвым

Актер был женат пять раз. Детей у него было двое. Внебрачная дочь Джуди родилась в 1935 году от актрисы Лоретты Янг в строжайшей секретности. Она умерла от рака в 2011 году. Своего сына Джона Кларка Гейбла, Кларк Гейбл никогда не видел: мальчик родился после смерти актера, 20 марта 1961 года от его последней супруги Кей Уильямс.

В США нашли мертвым внука "Короля Голливуда"
В США нашли мертвым внука "Короля Голливуда"
В США нашли мертвым внука "Короля Голливуда"


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, внук, смерть, Кларк Гейбл

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:50 » Автор: Алена Шимко
     882
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх