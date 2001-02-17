Раздел: Мир
В Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепровода
Компания не имеет информации, кто ответственен на нападение.
В ночь на субботу, 23 февраля, в Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепровода государственной нефтяной компании Ecopetrol.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как сообщается, взрыв на нефтепроводе произошел в южной провинции Путумайо.
По данным представителей компании Ecopetrol, на момент взрыва нефтепровод не работал. Также неизвестно когда поврежденный нефтепровод вернут в эксплуатацию. В результате взрыва никто не пострадавший.
Кроме того, компания не имеет информации, кто ответственен на нападение. Однако в компании отметили, что повстанцы Национальной освободительной армии регулярно устраивают диверсии на нефтяную инфраструктуру страны.
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Напомним, ранее сообщалось, что президент Колумбии Иван Дуке объявил о прекращении мирных переговоров с Национальной освободительной армией (ELN) из-за теракта в Боготе, который произошел 17 января.
В ночь на субботу, 23 февраля, в Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепровода государственной нефтяной компании Ecopetrol.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как сообщается, взрыв на нефтепроводе произошел в южной провинции Путумайо.
По данным представителей компании Ecopetrol, на момент взрыва нефтепровод не работал. Также неизвестно когда поврежденный нефтепровод вернут в эксплуатацию. В результате взрыва никто не пострадавший.
Кроме того, компания не имеет информации, кто ответственен на нападение. Однако в компании отметили, что повстанцы Национальной освободительной армии регулярно устраивают диверсии на нефтяную инфраструктуру страны.
Читайте также: В Колумбии подорвали нефтезавод
Напомним, ранее сообщалось, что президент Колумбии Иван Дуке объявил о прекращении мирных переговоров с Национальной освободительной армией (ELN) из-за теракта в Боготе, который произошел 17 января.
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