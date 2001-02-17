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Раздел: Мир  
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В Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепровода

В Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепроводаКомпания не имеет информации, кто ответственен на нападение.

В ночь на субботу, 23 февраля, в Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепровода государственной нефтяной компании Ecopetrol.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Как сообщается, взрыв на нефтепроводе произошел в южной провинции Путумайо.

По данным представителей компании Ecopetrol, на момент взрыва нефтепровод не работал. Также неизвестно когда поврежденный нефтепровод вернут в эксплуатацию. В результате взрыва никто не пострадавший.

Кроме того, компания не имеет информации, кто ответственен на нападение. Однако в компании отметили, что повстанцы Национальной освободительной армии регулярно устраивают диверсии на нефтяную инфраструктуру страны.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Колумбии Иван Дуке объявил о прекращении мирных переговоров с Национальной освободительной армией (ELN) из-за теракта в Боготе, который произошел 17 января.

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 Теги: Колумбия, нефтепровод, подрыв

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