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Раздел: Мир  
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Из Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына

Из Вьетнама депортировали двойника Ким Чен ЫнаПолиция задержала и двойника Трампа.

Австралийский актер Говард Экс, который является двойником северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил о своей депортации из Вьетнама, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"У северокорейцев нет чувства юмора", - сказал актер перед выездом в аэропорт Ханоя, добавив, что "сатира - мощное оружие против любой диктатуры".

По словам Экса, актеру Расселу Уайту, который изображает Дональда Трампа, разрешили остаться во Вьетнаме с условием не появляться на публике.

Накануне стало известно, что двойники северокорейского и американского лидеров Говард Экс и Рассел Уайт были задержаны полицией после интервью вьетнамскому телеканалу.

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Стоит отметить, что 27-28 февраля во вьетнамском Ханое пройдет встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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 Теги: Ким Чен Ын, двойник, депортация, Вьетнам

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Сегодня, 11:05 » Автор: Алена Шимко
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