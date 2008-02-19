Раздел: Мир
Из Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына
Полиция задержала и двойника Трампа.
Австралийский актер Говард Экс, который является двойником северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил о своей депортации из Вьетнама, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"У северокорейцев нет чувства юмора", - сказал актер перед выездом в аэропорт Ханоя, добавив, что "сатира - мощное оружие против любой диктатуры".
По словам Экса, актеру Расселу Уайту, который изображает Дональда Трампа, разрешили остаться во Вьетнаме с условием не появляться на публике.
Накануне стало известно, что двойники северокорейского и американского лидеров Говард Экс и Рассел Уайт были задержаны полицией после интервью вьетнамскому телеканалу.
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Стоит отметить, что 27-28 февраля во вьетнамском Ханое пройдет встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Австралийский актер Говард Экс, который является двойником северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил о своей депортации из Вьетнама, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"У северокорейцев нет чувства юмора", - сказал актер перед выездом в аэропорт Ханоя, добавив, что "сатира - мощное оружие против любой диктатуры".
По словам Экса, актеру Расселу Уайту, который изображает Дональда Трампа, разрешили остаться во Вьетнаме с условием не появляться на публике.
Накануне стало известно, что двойники северокорейского и американского лидеров Говард Экс и Рассел Уайт были задержаны полицией после интервью вьетнамскому телеканалу.
Читайте также: В Сети отыскали «двойника» Анджелины Джоли. Фото
Стоит отметить, что 27-28 февраля во вьетнамском Ханое пройдет встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
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