Раздел: Мир
В столице Египта поезд влетел в здание: десятки жертв
Движение прекратилось из-за пожара.
Пожар произошел на главном железнодорожном вокзале в столице Египта Каире, что привело к гибели по меньшей мере 24 человек и ранения еще 50 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам источника, пожар на вокзале произошел после того, как поезд врезался в здание.
Железнодорожная администрация распорядилась полностью эвакуировать здания на вокзале, движение поездов прекратилось до взятия огня под контроль.
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По словам источника, авария привела к обвалу части одного из зданий и паники на главном вокзале.
Пожар произошел на главном железнодорожном вокзале в столице Египта Каире, что привело к гибели по меньшей мере 24 человек и ранения еще 50 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам источника, пожар на вокзале произошел после того, как поезд врезался в здание.
Железнодорожная администрация распорядилась полностью эвакуировать здания на вокзале, движение поездов прекратилось до взятия огня под контроль.
Читайте также: В Испании поезд с пассажирами влетел в заграждение
По словам источника, авария привела к обвалу части одного из зданий и паники на главном вокзале.
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