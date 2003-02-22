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Раздел: Мир  
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В столице Египта поезд влетел в здание: десятки жертв

В столице Египта поезд влетел в здание: десятки жертвДвижение прекратилось из-за пожара.

Пожар произошел на главном железнодорожном вокзале в столице Египта Каире, что привело к гибели по меньшей мере 24 человек и ранения еще 50 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По словам источника, пожар на вокзале произошел после того, как поезд врезался в здание.

Железнодорожная администрация распорядилась полностью эвакуировать здания на вокзале, движение поездов прекратилось до взятия огня под контроль.

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По словам источника, авария привела к обвалу части одного из зданий и паники на главном вокзале.

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 Теги: Каир, поезд, жертвы

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Сегодня, 13:22 » Автор: Алена Шимко
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