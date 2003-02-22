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В Аргентине нашли мертвой известную модель Playboy
Модель признавалась, что ей угрожают.
В Аргентине при загадочных обстоятельствах умерла модель Playboy и телеведущая Наташа Хаитт. Тело 41-летней красавицы обнаружили в доме для вечеринок под Буэнос-Айресом, передает Хроника.инфо со ссылкой на lime.apostrophe.ua.
По версии медиков, женщина скончалась из-за передозировки наркотиков. В ее крови были найдены следы алкоголя, кокаина и ЛСД. Однако брат и адвокат Наташи считают, что это могло быть убийство.
Так, в 2018 году Хаитт заявила, что знает имена людей, занимающих политические должности в Аргентине, которые занимаются педофилией. Кроме политиков в эту группу, по ее словам, входили также религиозные деятели, телевизионные продюсеры и телеведущие.
А позже Наташа призналась, что ей угрожают. Она написала пост, в котором предупреждала, что может вскоре умереть.
"Предупреждаю: я не собираюсь совершать самоубийство, не планирую умереть от передозировки, утонуть в ванне или застрелиться. Если это произойдет, знайте, что это сделала не я. Сохраните этот твит", - написала модель.
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Расследование загадочной смерти Наташи Хаитт продолжается. У модели осталось двое детей.
В Аргентине при загадочных обстоятельствах умерла модель Playboy и телеведущая Наташа Хаитт. Тело 41-летней красавицы обнаружили в доме для вечеринок под Буэнос-Айресом, передает Хроника.инфо со ссылкой на lime.apostrophe.ua.
По версии медиков, женщина скончалась из-за передозировки наркотиков. В ее крови были найдены следы алкоголя, кокаина и ЛСД. Однако брат и адвокат Наташи считают, что это могло быть убийство.
Так, в 2018 году Хаитт заявила, что знает имена людей, занимающих политические должности в Аргентине, которые занимаются педофилией. Кроме политиков в эту группу, по ее словам, входили также религиозные деятели, телевизионные продюсеры и телеведущие.
А позже Наташа призналась, что ей угрожают. Она написала пост, в котором предупреждала, что может вскоре умереть.
"Предупреждаю: я не собираюсь совершать самоубийство, не планирую умереть от передозировки, утонуть в ванне или застрелиться. Если это произойдет, знайте, что это сделала не я. Сохраните этот твит", - написала модель.
Читайте также: Известную модель нашли мертвой на яхте
Расследование загадочной смерти Наташи Хаитт продолжается. У модели осталось двое детей.
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