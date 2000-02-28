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В Германии объяснили скандал вокруг "гитлеровских пенсий"
В Бельгии соответствующие пенсионные доплаты получали 20 человек.
Краевой союз Рейнских земель (LVR) сообщил, что немцы в Нидерландах и Бельгии получают доплаты в соответствии с принятым в 1950 году федеральным законом "Об обеспечении пострадавших в войне" (BVG).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Бельгийские депутаты на прошлой неделе обеспокоились в связи с тем, что два десятка летних бельгийцев или их наследников до сих пор получают дополнительную пенсию из Берлина, якобы предназначенную нацистским лидером Адольфом Гитлером.
В LVR объяснили, что сам факт службы в вермахте или подразделениях "Ваффен-СС" не является основанием для получения таких выплат. Заявку на доплату по закону могут подать пострадавшие от боевых действий во Второй мировой войне на территории Германии или оккупированных ею стран. Закон не исключает получения таких выплат бывшими эсэсовцами.
"Членство в СС является причиной для подозрений, но не ведет к автоматическому отзыву помощи. В каждом отдельном случае должно быть доказано, что человек своими действиями совершил преступление против основ человечности или принципов правового государства", - отметили в организации.
По данным LVR, на конец 2018 года в Бельгии соответствующие пенсионные доплаты получали 20 человек, 14 из них были гражданами Германии. В организации также добавили, что в отношении бельгийских получателей помощи в 2018 году уже была проведена дополнительная проверка на предмет оснований для отзыва выплат. "Ни в одном из случаев не было выявлено таких причин", - добавили в LVR.
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В Нидерландах доплаты получают 34 человека, 22 из них - немцы. В Федеральном министерстве труда и соцобеспечения Германии заверили, что никто из получателей помощи по соответствующему закону в Бельгии не служил в "Ваффен-СС".
Краевой союз Рейнских земель (LVR) сообщил, что немцы в Нидерландах и Бельгии получают доплаты в соответствии с принятым в 1950 году федеральным законом "Об обеспечении пострадавших в войне" (BVG).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Бельгийские депутаты на прошлой неделе обеспокоились в связи с тем, что два десятка летних бельгийцев или их наследников до сих пор получают дополнительную пенсию из Берлина, якобы предназначенную нацистским лидером Адольфом Гитлером.
В LVR объяснили, что сам факт службы в вермахте или подразделениях "Ваффен-СС" не является основанием для получения таких выплат. Заявку на доплату по закону могут подать пострадавшие от боевых действий во Второй мировой войне на территории Германии или оккупированных ею стран. Закон не исключает получения таких выплат бывшими эсэсовцами.
"Членство в СС является причиной для подозрений, но не ведет к автоматическому отзыву помощи. В каждом отдельном случае должно быть доказано, что человек своими действиями совершил преступление против основ человечности или принципов правового государства", - отметили в организации.
По данным LVR, на конец 2018 года в Бельгии соответствующие пенсионные доплаты получали 20 человек, 14 из них были гражданами Германии. В организации также добавили, что в отношении бельгийских получателей помощи в 2018 году уже была проведена дополнительная проверка на предмет оснований для отзыва выплат. "Ни в одном из случаев не было выявлено таких причин", - добавили в LVR.
Читайте также: Скандал вокруг Евровидения высмеяли фотожабами
В Нидерландах доплаты получают 34 человека, 22 из них - немцы. В Федеральном министерстве труда и соцобеспечения Германии заверили, что никто из получателей помощи по соответствующему закону в Бельгии не служил в "Ваффен-СС".
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