Раздел: Мир
В азиатских аэропортах "застряли" тысячи туристов
Пакистан закрыл воздушное пространство.
Тысячи туристов застряли в аэропортах азиатских городов после того, как авиакомпании были вынуждены отменить рейсы из-за закрытия авиапространства Пакистана на фоне эскалации с Индией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщает Радио Свобода, 27 февраля рейсы отменили Thai Airways, Emirates и Qatar Airways, в частности в и из Европы, потому что перелеты должны были происходить через территорию Пакистана.
Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada также отменили рейсы. Singapore Airlines и British Airways были вынуждены перенаправлять рейсы по другим маршрутам.
Авиакомпания Thai Airways сообщила, что 27 ее рейсов были отменены, при этом три пассажирских самолета 27 февраля были вынуждены вернуться в Бангкок.
По данным авиакомпании, около пяти тысяч пассажиров пострадали из-за отмены рейсов, большинство - те, кто планировал воспользоваться европейскими рейсами.
Читайте также: В украинском аэропорту застряли тысячи туристов
Пакистанские чиновники заявили, что воздушное пространство страны, скорее всего, откроется к полуночи 28 февраля.
Тысячи туристов застряли в аэропортах азиатских городов после того, как авиакомпании были вынуждены отменить рейсы из-за закрытия авиапространства Пакистана на фоне эскалации с Индией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщает Радио Свобода, 27 февраля рейсы отменили Thai Airways, Emirates и Qatar Airways, в частности в и из Европы, потому что перелеты должны были происходить через территорию Пакистана.
Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada также отменили рейсы. Singapore Airlines и British Airways были вынуждены перенаправлять рейсы по другим маршрутам.
Авиакомпания Thai Airways сообщила, что 27 ее рейсов были отменены, при этом три пассажирских самолета 27 февраля были вынуждены вернуться в Бангкок.
По данным авиакомпании, около пяти тысяч пассажиров пострадали из-за отмены рейсов, большинство - те, кто планировал воспользоваться европейскими рейсами.
Читайте также: В украинском аэропорту застряли тысячи туристов
Пакистанские чиновники заявили, что воздушное пространство страны, скорее всего, откроется к полуночи 28 февраля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий