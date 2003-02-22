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Раздел: Мир  
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В азиатских аэропортах "застряли" тысячи туристов

В азиатских аэропортах "застряли" тысячи туристовПакистан закрыл воздушное пространство.

Тысячи туристов застряли в аэропортах азиатских городов после того, как авиакомпании были вынуждены отменить рейсы из-за закрытия авиапространства Пакистана на фоне эскалации с Индией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщает Радио Свобода, 27 февраля рейсы отменили Thai Airways, Emirates и Qatar Airways, в частности в и из Европы, потому что перелеты должны были происходить через территорию Пакистана.

Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada также отменили рейсы. Singapore Airlines и British Airways были вынуждены перенаправлять рейсы по другим маршрутам.

Авиакомпания Thai Airways сообщила, что 27 ее рейсов были отменены, при этом три пассажирских самолета 27 февраля были вынуждены вернуться в Бангкок.

По данным авиакомпании, около пяти тысяч пассажиров пострадали из-за отмены рейсов, большинство - те, кто планировал воспользоваться европейскими рейсами.

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Пакистанские чиновники заявили, что воздушное пространство страны, скорее всего, откроется к полуночи 28 февраля.

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 Теги: аэропорты, Азия, туристы, Пакистан, задержка авиарейсов

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Сегодня, 13:49 » Автор: Алена Шимко
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