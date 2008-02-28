» » Италию обвинили в создании риска для еврозоны
Раздел: Мир  
0

Италию обвинили в создании риска для еврозоны

Италию обвинили в создании риска для еврозоныЕС беспокоят экономические дисбалансы Италии

Европейская комиссия в среду заявила, что чрезмерные экономические дисбалансы Италии представляют риск для стран еврозоны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

"Италия переживает период чрезмерного дисбаланса. Высокий государственный долг и продолжающаяся слабая динамика производительности указывают на риски, имеющие трансграничное значение в контексте до сих пор высокого уровня безнадежных кредитов и высокого уровня безработицы", - сказала Еврокомиссия.

Еврокомиссия в декабре решила не начинать дисциплинарную процедуру против Италии за ее дефицит бюджета и госдолг после того, как популистское правительство страны пообещало сократить некоторые запланированные расходы. Комиссия закрыла глаза на то, что Рим не снизил структурный дефицит этого года. Крупнейшим критиком соглашения стали Нидерланды и Австрия, которые требуют применять правила блока "в полном объеме ко всем, кого это касается".

Читайте также: В ЕС договорились создать бюджет еврозоны

Сейчас долг Италии составляет 133% ВВП - это наибольший показатель среди стран еврозоны после Греции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Италия, еврозона, риск

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:02 » Автор: Алена Шимко
     158
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх