Раздел: Мир
Трамп принял решение не подписывать соглашение с КНДР
Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.
Президент США Дональд Трамп лично принял решение не подписывать соглашение с КНДР во время встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Мы рассчитывали на то, что удастся достигнуть достаточного прогресса для того, чтобы оправдать подписание соглашения по завершении [саммита], но нам не удалось этого сделать. Президент принял это решение", - сказал шеф американской дипломатии.
Он также официально опроверг информацию телекомпании Эн-би-си, которая накануне саммита со ссылкой на источники сообщила о том, что Вашингтон якобы отказался требовать от Пхеньяна раскрыть данные о всех ядерных объектах на территории КНДР.
"Я видел материал Эн-би-си по этому поводу о том, что мы отказались от [требования] задекларировать [ядерные объекты]. Вам всем следует исправить свои материалы на этот счет", - сказал Помпео.
Читайте также: Трамп прокомментировал решение КНДР свернуть ядерную программу
После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.
Президент США Дональд Трамп лично принял решение не подписывать соглашение с КНДР во время встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Мы рассчитывали на то, что удастся достигнуть достаточного прогресса для того, чтобы оправдать подписание соглашения по завершении [саммита], но нам не удалось этого сделать. Президент принял это решение", - сказал шеф американской дипломатии.
Он также официально опроверг информацию телекомпании Эн-би-си, которая накануне саммита со ссылкой на источники сообщила о том, что Вашингтон якобы отказался требовать от Пхеньяна раскрыть данные о всех ядерных объектах на территории КНДР.
"Я видел материал Эн-би-си по этому поводу о том, что мы отказались от [требования] задекларировать [ядерные объекты]. Вам всем следует исправить свои материалы на этот счет", - сказал Помпео.
Читайте также: Трамп прокомментировал решение КНДР свернуть ядерную программу
После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
292
0
Оставьте свой комментарий