Раздел: Мир
В Британии министр подал в отставку из-за Brexit
Он считает отсрочку Brexit унижением для Британии
Министр сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис подал в отставку из-за решения премьера Терезы Мэй разрешить голосование по отсрочке Brexit. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
"Юстис сказал, что хоть он подал в отставку, хочет и далее свободно участвовать в политических дебатах, которые состоятся в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
В ответ Мэй сказала, что ей "очень жаль" получить его заявление об отставке, но она "была рада узнать, что Юстис продолжит поддерживать Соглашение об отзыве средств".
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Напомним, Мэй пообещала назначить голосование по отсрочке Brexit, если палата общин вновь отклонит ее соглашение о выходе из ЕС.
Министр сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис подал в отставку из-за решения премьера Терезы Мэй разрешить голосование по отсрочке Brexit. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
"Юстис сказал, что хоть он подал в отставку, хочет и далее свободно участвовать в политических дебатах, которые состоятся в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
В ответ Мэй сказала, что ей "очень жаль" получить его заявление об отставке, но она "была рада узнать, что Юстис продолжит поддерживать Соглашение об отзыве средств".
Читайте также: В Британии министр подал в отставку из-за небольшого опоздания
Напомним, Мэй пообещала назначить голосование по отсрочке Brexit, если палата общин вновь отклонит ее соглашение о выходе из ЕС.
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