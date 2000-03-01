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Раздел: Мир  
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В Британии министр подал в отставку из-за Brexit

В Британии министр подал в отставку из-за BrexitОн считает отсрочку Brexit унижением для Британии

Министр сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис подал в отставку из-за решения премьера Терезы Мэй разрешить голосование по отсрочке Brexit. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

"Юстис сказал, что хоть он подал в отставку, хочет и далее свободно участвовать в политических дебатах, которые состоятся в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В ответ Мэй сказала, что ей "очень жаль" получить его заявление об отставке, но она "была рада узнать, что Юстис продолжит поддерживать Соглашение об отзыве средств".

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Напомним, Мэй пообещала назначить голосование по отсрочке Brexit, если палата общин вновь отклонит ее соглашение о выходе из ЕС.
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 Теги: Британия, Brexit

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