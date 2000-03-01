» » Упустили возможность: в КНДР высказались о саммите
Раздел: Мир  
0

Упустили возможность: в КНДР высказались о саммите

Упустили возможность: в КНДР высказались о саммитеВ МИД КНДР назвали отказ США от предложенных условий по ядерному разоружению "упущенной возможностью".

Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи по итогам двустороннего саммита США и КНДР заявила, что Штаты потеряли возможность уничтожить все ядерные объекты в Йонбене, отказавшись от условия частично отменить санкции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"То, что американская сторона в этот раз не приняла это предложение, похоже, является потерей редкой возможности", – сказала она, отметив, что такая инициатива не предлагалась никогда в истории.

В северокорейском МИД заявили, что страна готова ликвидировать все ядерные объекты в Йонбене в случае частичной отмены санкций. При этом президент США Дональд Трамп ранее объяснил, что он решил не подписывать соглашений по итогам переговоров с Ким Чен Ыном, так как КНДР просила о полном снятии ограничений.

Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного закончили встречу и отменили совместный обед. Трампу и Ким Чен Ыну не удалось ни о чем договориться.

Читайте также: В Пентагоне резко высказались о возможных атаках КНДР

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: КНДР, США

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
     268
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх