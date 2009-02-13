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Раздел: Недвижимость  
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Продажи нового жилья в Киеве выросли

Продажи нового жилья в Киеве выросли В Киеве на первичном рынке жилой недвижимости в Киеве число сделок выросло на 8%.

В 2017 году на первичном рынке жилой недвижимости в Киеве было заключено на 8% больше сделок купли-продажи в сравнении с годом ранее – 31 389 сделок.

Об этом заявили в консалтинговой компании Украинская торговая гильдия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

При этом в данную статистику не включены инвестиционные договора, которые заключают большинство застройщиков, когда оформление договора и самой сделки разделены во времени.

По словам заместителя руководителя департамента стратегического консалтинга Украинской торговой гильдии Константина Олейника, жилой фонд в Киеве состоит из 1 млн квартир общей площадью 63,5 млн кв. м.

Среди тенденций рынка эксперт называет снижение бюджета покупки, снижение площади покупаемых квартир и рост требований покупателей к качеству недвижимости.

При этом в столице наблюдается тенденция к сокращению жилого фонда за счет ветхого жилья и перевода жилой недвижимости в категорию нежилой (например, в торговую недвижимость).

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Кроме того, Киев является городом с положительной динамикой роста населения.
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 Теги: Киев, жилье

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Сегодня, 13:53 » Автор: Богдан Процив
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