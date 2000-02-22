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Японские археологи нашли забытый саркофаг самурая
Ученые отметили уникальность такой находки.
Каменный саркофаг с телом человека и хорошо сохранившимся вооружением средневекового воина обнаружили дорожные строители, работавшие на прокладкой пути на ферму в Сибуси на острове Кюсю.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Ученые считают, что захоронение принадлежало местному аристократу, а оружие и кираса указывают на воина периода Ямато.
По словам экспертов, могила содержит больше артефактов, чем любое другое захоронение в Осуми. Рядом со скелетом взрослого мужчины, ростом 170 см, находилось около 20 видов оружия: самурайские мечи, копье, стрелы и боевой топор.
Эксперты относят курганную насыпь к периоду кофун (ранний ямато), который длился в Японии с 250 по 538 гг. нашей эры и был назван в честь обычая насыпать погребальные холмы для правящей элиты.
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Практика строительства могильных насыпей и захоронения сокровищ с мертвыми пришла в Японию из Азии в III веке нашей эры. А в конце V века, власть перешла к клану Ямато, взявшему под контроль большую частью острова Хонсю, Кюсю и превратившему Японию в империю.
Найденное погребение — одно из самых крупных в Осуми, а конфигурация насыпи уникальна для этого района.
Каменный саркофаг с телом человека и хорошо сохранившимся вооружением средневекового воина обнаружили дорожные строители, работавшие на прокладкой пути на ферму в Сибуси на острове Кюсю.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Ученые считают, что захоронение принадлежало местному аристократу, а оружие и кираса указывают на воина периода Ямато.
По словам экспертов, могила содержит больше артефактов, чем любое другое захоронение в Осуми. Рядом со скелетом взрослого мужчины, ростом 170 см, находилось около 20 видов оружия: самурайские мечи, копье, стрелы и боевой топор.
Эксперты относят курганную насыпь к периоду кофун (ранний ямато), который длился в Японии с 250 по 538 гг. нашей эры и был назван в честь обычая насыпать погребальные холмы для правящей элиты.
Читайте также: Китайские археологи нашли уникальный древний меч
Практика строительства могильных насыпей и захоронения сокровищ с мертвыми пришла в Японию из Азии в III веке нашей эры. А в конце V века, власть перешла к клану Ямато, взявшему под контроль большую частью острова Хонсю, Кюсю и превратившему Японию в империю.
Найденное погребение — одно из самых крупных в Осуми, а конфигурация насыпи уникальна для этого района.
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