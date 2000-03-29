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Раздел: Невероятное  
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В человеческом теле обнаружен неизвестный ранее орган

В человеческом теле обнаружен неизвестный ранее орган Учёные сделали важное открытие случайно.

В авторитетном издании появился интересный доклад ученых об открытии нового человеческого органа, который представляет собой сеть полостей с жидкостью в соединительной ткани организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Открытие было сделано совершенно случайно: эксперты проводили эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта человека, в области желчного потока они заметили странную сеть каналов, которая проходила по соединительным тканям.

Специалисты подумали, что это капилляры, однако позже изменили свое мнение, так как образования имели странную форму. В ходе изучения организма пациента было замечено, что каналы проходят абсолютно через все ткани, поэтому они, вероятнее всего, являются отдельным органом и концентрируют в себе 20% всей жидкости.

Отрицательный момент – каналы могут способствовать такому заболеванию, как рак, поскольку могут распространять раковые клетки по всему организму.

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Новый орган в ближайшее время будет тщательно изучен учеными. Эксперты хотят выяснить, может ли жидкость, находящая в каналах, помочь выявить рак на ранней стадии.
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 Теги: организм, открытие

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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