Атлантические киты резко прекратили размножение по неизвестным причинам

Похожие новости по теме

Американские ученые указали на причины, по которым вымирают киты. В частности, это рыболовное оружие и потепление воды.

Киты в древности были опасными хищниками

Эксперты из Гавайи сообщили о том, что горбатые киты на территории архипелага находятся под угрозой.