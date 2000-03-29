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Атлантические киты резко прекратили размножение по неизвестным причинам

Атлантические киты резко прекратили размножение по неизвестным причинам В этом году учёные не нашли ни одного новорожденного кита.

Специалисты бьют тревогу: в Северной Атлантике в этом году не замечено новорожденных китов, которых и так насчитывается не много. Речь идет о северных гладких китах, которые размножаются в зимний период, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые впервые зафиксировали подобную ситуацию за последние тридцать лет. Сезон размножения обычно начинается в ноябре, а заканчивается в апреле. Потом киты мигрируют в более теплые воды – к берегам Южной Каролины и восточному побережью Флориды.

Каждый год, начиная с 1989 года, ученые регистрируют в среднем 17 детенышей, в этом же году новых китов не было замечено. С 2012 года популяция этих млекопитающих уменьшается. Если так и дальше пойдет, киты полностью вымрут, отмечает биолог Барб Зодсма.

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В общем количестве специалисты насчитали 450 северных гладких китов, из которых только 105 особей достигли половой зрелости.
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 Теги: киты, размножение

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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