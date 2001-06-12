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В Чили научились ловить туман и варить из него пиво

В Чили научились ловить туман и варить из него пиво Местные пивовары использовали влагу из воздуха.

Проживающие в пустыне Атакама, в небольшом городке этого засушливого района Пенья-Бланка, братья-чилийцы придумали оригинальный способ варки пива – из тумана. Именно этим прославилась их компания Cerverceria Atrapaniebla – напитки из чистейшей туманной влаги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Пивоварня «Ловец туманов», являющаяся семейным бизнесом, использует она природную жидкость далеко не как маркетинговый ход. Пиво из тумана также нельзя назвать специальной выдумкой ради оригинальности данного напитка – просто в пустыне Атакама, где проживают браться, всегда была и до сих пор остается проблемой – вода, и особенно чистая. А вот туманы – обычное явление в этих краях.

В Чили научились ловить туман и варить из него пиво


Причем любой туман (особенно в пустыне) дает чистейшую влагу – практически идеальную, как установили специалисты, для производства пенного напитка, ее нужно только суметь собрать. Для этого смекалистые пивовары используют специальные сетки, которые на своей поверхности удерживают капли воды.

В настоящее время компания Cerverceria Atrapaniebla, как сообщает чилийское издание «Аз Акциз», производит до 24 тысяч литров пива в год. Можно было бы и больше, поскольку «туманный пенный напиток» пользуется все возрастающим спросом, но… не хватает сырья, то есть – тумана.

Сейчас братья выпускают в основном два наиболее ходовых сорта пива - шотландский эль и браун-эль. Уникальное чилийской пиво из тумана удостоилось уже нескольких международных премий, причем ценители пенного напитка отмечают, что этот эль обладает утонченными вкусовыми качествами благодаря именно чистейшей влаги – мистически туманной …

В Чили научились ловить туман и варить из него пиво


К слову добавим, что пустыня Атакама отличается особой засушливостью, здесь практически не бывает дождей. Однако жизнь в этом крае поддерживается туманами, которые приходят с Тихого океана. Причем, как выяснили ученые Католического университета Чили, на протяжение последних тысячелетий интенсивность туманов в данной пустыне нарастает

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Так что братьям-пивоварам из города Пенья-Бланка бояться особо нечего, возможно, их бизнес со временем будет только наращивать обороты – с возрастанием интенсивности туманов в пустыне Атакама…
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 Теги: Чили, туман, пиво

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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