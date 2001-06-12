Раздел: Невероятное
В Чили научились ловить туман и варить из него пиво
Местные пивовары использовали влагу из воздуха.
Проживающие в пустыне Атакама, в небольшом городке этого засушливого района Пенья-Бланка, братья-чилийцы придумали оригинальный способ варки пива – из тумана. Именно этим прославилась их компания Cerverceria Atrapaniebla – напитки из чистейшей туманной влаги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Пивоварня «Ловец туманов», являющаяся семейным бизнесом, использует она природную жидкость далеко не как маркетинговый ход. Пиво из тумана также нельзя назвать специальной выдумкой ради оригинальности данного напитка – просто в пустыне Атакама, где проживают браться, всегда была и до сих пор остается проблемой – вода, и особенно чистая. А вот туманы – обычное явление в этих краях.
Причем любой туман (особенно в пустыне) дает чистейшую влагу – практически идеальную, как установили специалисты, для производства пенного напитка, ее нужно только суметь собрать. Для этого смекалистые пивовары используют специальные сетки, которые на своей поверхности удерживают капли воды.
В настоящее время компания Cerverceria Atrapaniebla, как сообщает чилийское издание «Аз Акциз», производит до 24 тысяч литров пива в год. Можно было бы и больше, поскольку «туманный пенный напиток» пользуется все возрастающим спросом, но… не хватает сырья, то есть – тумана.
Сейчас братья выпускают в основном два наиболее ходовых сорта пива - шотландский эль и браун-эль. Уникальное чилийской пиво из тумана удостоилось уже нескольких международных премий, причем ценители пенного напитка отмечают, что этот эль обладает утонченными вкусовыми качествами благодаря именно чистейшей влаги – мистически туманной …
К слову добавим, что пустыня Атакама отличается особой засушливостью, здесь практически не бывает дождей. Однако жизнь в этом крае поддерживается туманами, которые приходят с Тихого океана. Причем, как выяснили ученые Католического университета Чили, на протяжение последних тысячелетий интенсивность туманов в данной пустыне нарастает
Читайте также: Результаты нового исследования заставили усомниться в безопасности ГМО
Так что братьям-пивоварам из города Пенья-Бланка бояться особо нечего, возможно, их бизнес со временем будет только наращивать обороты – с возрастанием интенсивности туманов в пустыне Атакама…
Проживающие в пустыне Атакама, в небольшом городке этого засушливого района Пенья-Бланка, братья-чилийцы придумали оригинальный способ варки пива – из тумана. Именно этим прославилась их компания Cerverceria Atrapaniebla – напитки из чистейшей туманной влаги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Пивоварня «Ловец туманов», являющаяся семейным бизнесом, использует она природную жидкость далеко не как маркетинговый ход. Пиво из тумана также нельзя назвать специальной выдумкой ради оригинальности данного напитка – просто в пустыне Атакама, где проживают браться, всегда была и до сих пор остается проблемой – вода, и особенно чистая. А вот туманы – обычное явление в этих краях.
Причем любой туман (особенно в пустыне) дает чистейшую влагу – практически идеальную, как установили специалисты, для производства пенного напитка, ее нужно только суметь собрать. Для этого смекалистые пивовары используют специальные сетки, которые на своей поверхности удерживают капли воды.
В настоящее время компания Cerverceria Atrapaniebla, как сообщает чилийское издание «Аз Акциз», производит до 24 тысяч литров пива в год. Можно было бы и больше, поскольку «туманный пенный напиток» пользуется все возрастающим спросом, но… не хватает сырья, то есть – тумана.
Сейчас братья выпускают в основном два наиболее ходовых сорта пива - шотландский эль и браун-эль. Уникальное чилийской пиво из тумана удостоилось уже нескольких международных премий, причем ценители пенного напитка отмечают, что этот эль обладает утонченными вкусовыми качествами благодаря именно чистейшей влаги – мистически туманной …
К слову добавим, что пустыня Атакама отличается особой засушливостью, здесь практически не бывает дождей. Однако жизнь в этом крае поддерживается туманами, которые приходят с Тихого океана. Причем, как выяснили ученые Католического университета Чили, на протяжение последних тысячелетий интенсивность туманов в данной пустыне нарастает
Читайте также: Результаты нового исследования заставили усомниться в безопасности ГМО
Так что братьям-пивоварам из города Пенья-Бланка бояться особо нечего, возможно, их бизнес со временем будет только наращивать обороты – с возрастанием интенсивности туманов в пустыне Атакама…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
151
0
Также советуем посмотреть
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
- Будни мам в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что мужчины – большие дети
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
Оставьте свой комментарий