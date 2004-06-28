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В NASA составили портрет инопланетян

В NASA составили портрет инопланетянНа внешний вид инопланетян повлияет даже маленькое количество кислорода.

Ученые в один голос заявляют, что флора на других планетах имеет совершенно другой окрас, не такой, как на Земле, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua.

Вероятнее всего, что инопланетные растения в основном розового цвета.

В NASA составили портрет инопланетян

И на внешний вид пришельцев может повлиять даже очень маленькое количество озона.

Эксперты из NASA, которые специализируются на возможном существовании внеземной цивилизации, заявляют, что инопланетяне могут сильно отличаться по внешнему виду от представления человека.

Астробиолог Мэри Паренте говорит, что на внешний вид пришельцев может повлиять то, что они должны приспособиться к жизни в условиях малого количества кислорода в атмосфере некоторых планет.

Также Паренте говорит, что даже растения могут отличаться от привычных людям. Американский физик Митио Каку говорит, что есть большая вероятность, что инопланетяне могут напоминать осьминогов.

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Отмечается, что пока проверить данные теории ученых нет никакой возможности. Дело в том, что у человека пока нет до такой степени развитых технологий.
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 Теги: ученые, исследования, инопланетяне

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Сегодня, 17:17 » Автор: Ульяна Воликовская
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