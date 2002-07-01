Раздел: Невероятное
Минус 98 градусов: в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
Такая холодная температура ещё не наблюдалась на нашей планете.
Ученые из Университета Колорадо зафиксировали новый рекорд невероятно низкой температуры. Исследователи дистанционно обнаружили в восточной Антарктиде своеобразные пятна, мороз в которых достигает минус 98 градусов по Цельсию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам американцев, это настолько холодно, что человек запросто получит необратимое обморожение дыхательных путей, если пробудет там всего несколько минут. Предыдущий рекорд, составлявший минус 89 градусов, был получен в той же Антарктиде в 1983 году, однако теперь высокотехнологичные спутники НАСА позволили найти на южнополярном материке еще более холодные области.
Но что же это за пятна? Если верить американским экспертам, речь идет о различных впадинах, трещинах и прочих углублениях в ледовом щите, где тяжелый ледяной воздух оседает при отсутствии ветра и влаги и стоит внизу многие сутки, еще больше остывая.
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Чтобы окончательно подтвердить свои данные, американские климатологи намерены снарядить в восточную Антарктиду наземную экспедицию, которой будет поручено изучить все эти углубления. Правда, исследователям для начала придется разработать технологию подогрева воздуха для дыхания, поскольку, как упоминалось выше, такие низкие температуры смертельны для человека.
Ученые из Университета Колорадо зафиксировали новый рекорд невероятно низкой температуры. Исследователи дистанционно обнаружили в восточной Антарктиде своеобразные пятна, мороз в которых достигает минус 98 градусов по Цельсию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам американцев, это настолько холодно, что человек запросто получит необратимое обморожение дыхательных путей, если пробудет там всего несколько минут. Предыдущий рекорд, составлявший минус 89 градусов, был получен в той же Антарктиде в 1983 году, однако теперь высокотехнологичные спутники НАСА позволили найти на южнополярном материке еще более холодные области.
Но что же это за пятна? Если верить американским экспертам, речь идет о различных впадинах, трещинах и прочих углублениях в ледовом щите, где тяжелый ледяной воздух оседает при отсутствии ветра и влаги и стоит внизу многие сутки, еще больше остывая.
Читайте также: Ученый рассказал, куда попадает сознание человека после смерти
Чтобы окончательно подтвердить свои данные, американские климатологи намерены снарядить в восточную Антарктиду наземную экспедицию, которой будет поручено изучить все эти углубления. Правда, исследователям для начала придется разработать технологию подогрева воздуха для дыхания, поскольку, как упоминалось выше, такие низкие температуры смертельны для человека.
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