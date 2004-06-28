Раздел: Невероятное
В Африке арестовали мужчину-вампира
Житель Зимбабве перерезал пожилой женщине горло и пил её кровь.
Очередные жуткие новости из Зимбабве, и на этот раз они все куда серьезнее. В области Нкаи полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Кристофер Сибанда, которого застали прямо с поличным за его гнусным делом. Он сосал кровь из перерезанного им же горла женщины, а с собой у него был горшок, в который он хотел набрать еще больше крови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Поняв, что его заметили, Сибанда сбежал с места преступления, но позже полицейским удалось его найти и посадить в тюрьму. Его жертвой стала Субусисиве Сигауке, которая возвращалась из больницы. Вампир сначала ударил женщину с силой по голове палкой, а потом перерезал ей горло своим ножом.
Инцидент произошел примерно в 14.00 часа, средь бела дня, на сельской дороге между клиникой Кана и деревенькой Сикхеву, в которой жила женщина. Помощник местного главы полиции подтвердил подлинность этого случая, правда ничего не упоминал про вампирскую часть убийства. Однако среди селян быстро разлетелись все подробности.
Глава районного совета Эдвард Мариджени сказал, что все в шоке от произошедшего.
"Мы знали, что Сибанда всегда был странным, но никто не считал его настолько опасным. Иногда он терял свой разум, но никогда не был жестоким. Он даже никогда не состоял на психиатрическом учете. Однако его ужасное деяние видели сразу несколько человек.
После того как он убил эту бедную пожилую женщину, которая ходила в клинику за лекарствами, он сел рядом с ее телом и присосался ртом к ране на ее шее. За этим делом его все и застали".
Читайте также: Уфолог нашел необычный артефакт на снимках спутника Урана
После того как Сибанда убежал с места преступления, рядом с телом женщины нашли его горшок, куда он начал собирать кровь. К счастью, вампира нашли очень быстро. Сейчас он находится в тюрьме.
Очередные жуткие новости из Зимбабве, и на этот раз они все куда серьезнее. В области Нкаи полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Кристофер Сибанда, которого застали прямо с поличным за его гнусным делом. Он сосал кровь из перерезанного им же горла женщины, а с собой у него был горшок, в который он хотел набрать еще больше крови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Поняв, что его заметили, Сибанда сбежал с места преступления, но позже полицейским удалось его найти и посадить в тюрьму. Его жертвой стала Субусисиве Сигауке, которая возвращалась из больницы. Вампир сначала ударил женщину с силой по голове палкой, а потом перерезал ей горло своим ножом.
Инцидент произошел примерно в 14.00 часа, средь бела дня, на сельской дороге между клиникой Кана и деревенькой Сикхеву, в которой жила женщина. Помощник местного главы полиции подтвердил подлинность этого случая, правда ничего не упоминал про вампирскую часть убийства. Однако среди селян быстро разлетелись все подробности.
Глава районного совета Эдвард Мариджени сказал, что все в шоке от произошедшего.
"Мы знали, что Сибанда всегда был странным, но никто не считал его настолько опасным. Иногда он терял свой разум, но никогда не был жестоким. Он даже никогда не состоял на психиатрическом учете. Однако его ужасное деяние видели сразу несколько человек.
После того как он убил эту бедную пожилую женщину, которая ходила в клинику за лекарствами, он сел рядом с ее телом и присосался ртом к ране на ее шее. За этим делом его все и застали".
Читайте также: Уфолог нашел необычный артефакт на снимках спутника Урана
После того как Сибанда убежал с места преступления, рядом с телом женщины нашли его горшок, куда он начал собирать кровь. К счастью, вампира нашли очень быстро. Сейчас он находится в тюрьме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
384
0
Также советуем посмотреть
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
- Европа: тупик миграции
- Крым и Джон Болтон
- «Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью
- Почему тотальная «зрада» так опасна
- Россиянки бросились в любовные сети иностранных фанатов
- В Канаде горе-воришка скрывалась от копов на потолке, но упала им под ноги
- В зоне ООС ранили украинского бойца
Оставьте свой комментарий