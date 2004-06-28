» » В Африке арестовали мужчину-вампира
Раздел: Невероятное  
0

В Африке арестовали мужчину-вампира

В Африке арестовали мужчину-вампира Житель Зимбабве перерезал пожилой женщине горло и пил её кровь.

Очередные жуткие новости из Зимбабве, и на этот раз они все куда серьезнее. В области Нкаи полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Кристофер Сибанда, которого застали прямо с поличным за его гнусным делом. Он сосал кровь из перерезанного им же горла женщины, а с собой у него был горшок, в который он хотел набрать еще больше крови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Поняв, что его заметили, Сибанда сбежал с места преступления, но позже полицейским удалось его найти и посадить в тюрьму. Его жертвой стала Субусисиве Сигауке, которая возвращалась из больницы. Вампир сначала ударил женщину с силой по голове палкой, а потом перерезал ей горло своим ножом.

Инцидент произошел примерно в 14.00 часа, средь бела дня, на сельской дороге между клиникой Кана и деревенькой Сикхеву, в которой жила женщина. Помощник местного главы полиции подтвердил подлинность этого случая, правда ничего не упоминал про вампирскую часть убийства. Однако среди селян быстро разлетелись все подробности.

Глава районного совета Эдвард Мариджени сказал, что все в шоке от произошедшего.

"Мы знали, что Сибанда всегда был странным, но никто не считал его настолько опасным. Иногда он терял свой разум, но никогда не был жестоким. Он даже никогда не состоял на психиатрическом учете. Однако его ужасное деяние видели сразу несколько человек.

После того как он убил эту бедную пожилую женщину, которая ходила в клинику за лекарствами, он сел рядом с ее телом и присосался ртом к ране на ее шее. За этим делом его все и застали".

Читайте также: Уфолог нашел необычный артефакт на снимках спутника Урана

После того как Сибанда убежал с места преступления, рядом с телом женщины нашли его горшок, куда он начал собирать кровь. К счастью, вампира нашли очень быстро. Сейчас он находится в тюрьме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Зимбабве, вампир, кровь

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
     384
     0

Похожие новости по теме

Уфолог нашел необычный артефакт на снимках спутника Урана Уфолог нашел необычный артефакт на снимках спутника Урана

На поверхности Титании найден огромный купол.

Уфологи нашли Уфологи нашли "инопланетную базу" на снимках Луны

Необычный артефакт заметили на фотографиях поверхности спутника Земли.

В Шотландии мужчина сфотографировал нечто ужасное в кровати дочери В Шотландии мужчина сфотографировал нечто ужасное в кровати дочери

Рядом со спящей дочерью отец разглядел призрак.

В Зимбабве священник принял женщину за вампира и утопил ее в реке при крещении В Зимбабве священник принял женщину за вампира и утопил ее в реке при крещении

Мужчину обвинили в убийстве.

Женщина-вампир из США регулярно пьет кровь добровольцев Женщина-вампир из США регулярно пьет кровь добровольцев

Пятидесятилетняя мать двоих детей утверждает, что человеческая кровь восполняет её сексуальную энергию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх