Раздел: Невероятное
В Израиле предсказали землетрясение с тысячами жертв
Страна находится в нестабильной сейсмической зоне.
Израиль располагается на разломе двух тектонических плит, поэтому не удивительно, что страну время от времени трясет. Минимум в столетие происходит одно масштабное землетрясение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В 1837 году случилось землетрясение силой семь баллов, тогда был разрушен город Цфат, также значительного разрушения потерпела Тверия. В 1927 году бедствие силой шесть баллов разрушило инфраструктуру Иерусалима, Наблуса, Тиберии и Иерихоны.
Вот на территории государства опять ощущается подземная активность. Власти приняли решение организовать конференцию, на которой будет проверена готовность служб экстренной помощи к бедствию. Согласно некоторым данным, сейчас Израиль не готов к сейсмической активности.
В докладе Кнессета Голдбега от 2004 году отмечалось, что новое землетрясение силой больше шести баллов унесет 16 тыс. жизней, 90 тыс. граждан понесут серьезные ранения, а 377 тыс. человек станут беженцами.
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Произошедший недавно рой землетрясений заставил властей задуматься. Второе совещание касательно бедствия пройдет в июле, организатором выступил М.К. Амир Перец — председатель Подкомитета по безопасности.
Израиль располагается на разломе двух тектонических плит, поэтому не удивительно, что страну время от времени трясет. Минимум в столетие происходит одно масштабное землетрясение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В 1837 году случилось землетрясение силой семь баллов, тогда был разрушен город Цфат, также значительного разрушения потерпела Тверия. В 1927 году бедствие силой шесть баллов разрушило инфраструктуру Иерусалима, Наблуса, Тиберии и Иерихоны.
Вот на территории государства опять ощущается подземная активность. Власти приняли решение организовать конференцию, на которой будет проверена готовность служб экстренной помощи к бедствию. Согласно некоторым данным, сейчас Израиль не готов к сейсмической активности.
В докладе Кнессета Голдбега от 2004 году отмечалось, что новое землетрясение силой больше шести баллов унесет 16 тыс. жизней, 90 тыс. граждан понесут серьезные ранения, а 377 тыс. человек станут беженцами.
Читайте также: В Шотландии показали, как старая кукла двигается сама по себе
Произошедший недавно рой землетрясений заставил властей задуматься. Второе совещание касательно бедствия пройдет в июле, организатором выступил М.К. Амир Перец — председатель Подкомитета по безопасности.
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