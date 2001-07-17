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Раздел: Невероятное  
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В Египте началась операция по вскрытию черного саркофага

В Египте началась операция по вскрытию черного саркофагаНа территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта.

Египетские ученые и инженеры в четверг неожиданно приступили к вскрытию крышки таинственного черного саркофага, обнаруженного в начале июля в городе Александрия, пишет египетская газета "Аль-Ахрам".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

Крышка к настоящему моменту разгерметизирована и поднята всего на пять сантиметров, однако занятая подъемом комиссия министерства по делам памятников древности Египта приостановила работы и приняла решение эвакуировать всех наблюдающих за процессом, поскольку опасается испарения ядовитых газов из запечатанного более двух тысяч лет назад саркофага.

"На площадке останутся только ученые и инженеры… Ядовитый газ, который может выделяться при вскрытии саркофагов, способен нанести серьезный вред здоровью человека, вплоть до смертельного исхода", — сообщил изданию работающий на площадке ученый.

В газете подчеркивают, что операция по вскрытию саркофага началась совершенно неожиданно, журналистов на площадку не пригласили, несмотря на недавние заявления министерства по делам памятников древности страны, которое обещало предельно открытую для общественности операцию. "Комиссия министерства прибыла на площадку для вскрытия саркофага неожиданно в сопровождении усиленной охраны, журналистов не пустили", — сообщил один из очевидцев.

Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрии. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты. Ученые полагают, что статуя и артефакты могут иметь отношение к человеку, который был погребен в саркофаге.

Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта (примерно 332-30 года до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.

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Тайна запечатанного саркофага породила массу слухов в египетских и европейских СМИ. В Египте говорят о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за некоего "зла", заключенного в нем. Страхи подогревают необычный черный цвет памятника, а также его гигантские размеры (265 сантиметров в длину, 185 — в высоту и 165 — в ширину) — саркофаги таких размеров никогда ранее не находили в Египте. Западная пресса сделала предположение, что саркофаг может принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не было найдено. Египетские ученые все слухи опровергают. По их предположению, саркофаг может принадлежать жрецу IV-III веков до нашей эры.
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 Теги: Египет, саркофаг

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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