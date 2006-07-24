Ученые предупредили о риске глобального похолодания

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Европа поменяется климатом с Арктикой, - ученые В последние несколько лет в Европе наблюдаются нехарактерно низкие показатели температуры.

Ученые определили, почему лед в Арктике зеленеет Исследователи выяснили, что арктический лед стал очень тонким и это позволило водорослям расти под ним