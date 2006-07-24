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Ученые предупредили о риске глобального похолодания

Ученые предупредили о риске глобального похолодания Причина явления - естественные климатические циклы.

Метеоролог Джо Бастарди на мероприятии WeatherBell заявил, что земля последние три года только и делает, что остывает. Кроме того, в Арктике начал накапливаться ледяной слой. В этом году человечество ожидает сильнейшие ураганы и другие природные явления. Стихия в большей мере обрушится на территорию Америки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Примечательно, что изменение температуры не связано с количеством СО2 в атмосфере. Причина изменений кроется в естественных температурных циклах планеты.

Бастарди привел иллюстрации и графики, на которых видны различия температурного режима в 2015 и 2018 годах. По словам метеоролога, переворот существенный и драматический.

Сейчас многие эксперты регистрируют пониженную температуру вокруг Гренландии и в Арктике. Ученые предполагают, что именно океанические циклы определяют температурный режим. Количество арктического льда бьет рекорды 2003 года.

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Если и дальше объем будет увеличиваться, то не исключено восстановление льда за последние десять лет.

Ученые предупредили о риске глобального похолодания
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 Теги: похолодание, климат

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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