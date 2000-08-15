Раздел: Невероятное
Сейсмологи предсказали сильнейшее землетрясение
Катастрофа случится с вероятностью 80%.
В последнее время геологическая картина по всему миру резко ухудшается. Вот на днях, к примеру, пользователи сервиса GSN Heliplots, поддерживаемый Геологической службой США, заметили почернение абсолютно всех датчиков по миру. Это свидетельствует только об одном: очень скоро случится сильнейшее землетрясение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Информация в сервисе хранится всего тридцать минут без сохранения. Этого времени хватает, чтобы получать не просто ценную информацию, а сверхценную.
На приведенных графиках видны «стоячие волны», которые происходят в литосфере или мантии. Датчики почему-то «сходят с ума», показывая почернения. Черный цвет сигнализирует об землетрясениях, хотя они по факту не наблюдаются.
Если посмотреть на график сейсмической активности по миру, то увидим, что землетрясений на большинстве территорий нет. Возможно, глубоко под землей возникают резонирующие волны, которые и влияют на устройства. Как отмечают некоторые эксперты, подобные картинки обычно регистрируются перед масштабным землетрясением.
Читайте также: Женщина рассказала об исцеляющем поцелуе Папы Римского
Никто не может сказать, где ждать толчки магнитудой до девяти баллов. Вероятность катастрофы эксперты оценивают на 80%.
В последнее время геологическая картина по всему миру резко ухудшается. Вот на днях, к примеру, пользователи сервиса GSN Heliplots, поддерживаемый Геологической службой США, заметили почернение абсолютно всех датчиков по миру. Это свидетельствует только об одном: очень скоро случится сильнейшее землетрясение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Информация в сервисе хранится всего тридцать минут без сохранения. Этого времени хватает, чтобы получать не просто ценную информацию, а сверхценную.
На приведенных графиках видны «стоячие волны», которые происходят в литосфере или мантии. Датчики почему-то «сходят с ума», показывая почернения. Черный цвет сигнализирует об землетрясениях, хотя они по факту не наблюдаются.
Если посмотреть на график сейсмической активности по миру, то увидим, что землетрясений на большинстве территорий нет. Возможно, глубоко под землей возникают резонирующие волны, которые и влияют на устройства. Как отмечают некоторые эксперты, подобные картинки обычно регистрируются перед масштабным землетрясением.
Читайте также: Женщина рассказала об исцеляющем поцелуе Папы Римского
Никто не может сказать, где ждать толчки магнитудой до девяти баллов. Вероятность катастрофы эксперты оценивают на 80%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1007
0
Также советуем посмотреть
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
- Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
- «Утечка мозгов»: Жириновский придумал «способ» остановить трудовую миграцию
- КМДА відхилила проект сучасної розв'язки на Шулявці
- Битва за Арктику и киберпространство
- В "ДНР" и "ЛНР" решили отложить выборы - СМИ
- Забавные гонки: в Берлине выбирали самого быстрого мопса
- Путин понял, что сидит на пороховой бочке
- Забавная реакция котов на отражение в зеркале
- Считанные дни остаются до Дня независимости
- Сеть в восторге от упитанного кота, обожающего стоять на задних лапах
- В Сети высмеяли свадебный подарок Путина главе МИД Австрии
- Судьба русского триллиона
- Пассажирское сообщение уничтожает Кремль
- В Украине стартовало производство артснарядов для ВСУ
- «Князь, где вы шлялись»: в Сети высмеяли российский лайнер, «заблудившийся» в
- Могучей агонии у великой державы не вышло
- Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Оставьте свой комментарий