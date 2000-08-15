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Раздел: Невероятное  
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Сейсмологи предсказали сильнейшее землетрясение

Сейсмологи предсказали сильнейшее землетрясение Катастрофа случится с вероятностью 80%.

В последнее время геологическая картина по всему миру резко ухудшается. Вот на днях, к примеру, пользователи сервиса GSN Heliplots, поддерживаемый Геологической службой США, заметили почернение абсолютно всех датчиков по миру. Это свидетельствует только об одном: очень скоро случится сильнейшее землетрясение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Информация в сервисе хранится всего тридцать минут без сохранения. Этого времени хватает, чтобы получать не просто ценную информацию, а сверхценную.

На приведенных графиках видны «стоячие волны», которые происходят в литосфере или мантии. Датчики почему-то «сходят с ума», показывая почернения. Черный цвет сигнализирует об землетрясениях, хотя они по факту не наблюдаются.

Если посмотреть на график сейсмической активности по миру, то увидим, что землетрясений на большинстве территорий нет. Возможно, глубоко под землей возникают резонирующие волны, которые и влияют на устройства. Как отмечают некоторые эксперты, подобные картинки обычно регистрируются перед масштабным землетрясением.

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Никто не может сказать, где ждать толчки магнитудой до девяти баллов. Вероятность катастрофы эксперты оценивают на 80%.

Сейсмологи предсказали сильнейшее землетрясение
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 Теги: Землетрясение, сейсмологи

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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