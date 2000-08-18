Раздел: Невероятное
Спутниковые фотографии помогли отследить огромную акулу
Ученые использовали фотографию местности со спутника.
Рыбак по имени Алан Кемер заявил, что повстречался с акулой немыслимых размеров. Дабы поверить его словам, ученым пришлось проанализировать многочисленные спутниковые снимки. Факт существования огромной акулы подтвердился, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Согласно комментариям ученых, акула вида Cetorhinus maximus встречается настолько редко, что о ней практически ничего не известно. Специалисты отметили лишь, что она может вырастать до пятнадцати метров и весить 2-3 тонны. Создание не опасно для людей, так как питается единым планктоном.
Внешность акулы настолько ужасающая, что рыбаки путают рыбину с морскими монстрами. От одного только вида спинного плавника моряки уплывают прочь настолько быстро, насколько могут.
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Благодаря сообщения Алана ученые смогут нацепить на плавник акулы GPS-трекер для лучшего её изучения. Сейчас сезон миграции, поэтому Cetorhinus maximus меняют свою геолокацию. Правда, не факт, что акулу удастся поймать.
Рыбак по имени Алан Кемер заявил, что повстречался с акулой немыслимых размеров. Дабы поверить его словам, ученым пришлось проанализировать многочисленные спутниковые снимки. Факт существования огромной акулы подтвердился, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Согласно комментариям ученых, акула вида Cetorhinus maximus встречается настолько редко, что о ней практически ничего не известно. Специалисты отметили лишь, что она может вырастать до пятнадцати метров и весить 2-3 тонны. Создание не опасно для людей, так как питается единым планктоном.
Внешность акулы настолько ужасающая, что рыбаки путают рыбину с морскими монстрами. От одного только вида спинного плавника моряки уплывают прочь настолько быстро, насколько могут.
Читайте также: Из Антарктиды бегут лучшие специалисты
Благодаря сообщения Алана ученые смогут нацепить на плавник акулы GPS-трекер для лучшего её изучения. Сейчас сезон миграции, поэтому Cetorhinus maximus меняют свою геолокацию. Правда, не факт, что акулу удастся поймать.
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