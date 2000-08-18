Раздел: Невероятное
В США засняли передвижение квадратного облака
Необычная туча пролетела над Вирджинией.
Пользователи сети начали массово придумывать различные фантастические сюжеты касательно инопланетян, когда посмотрели прикрепленный ниже видеоролик, на котором виднеется квадратное облако, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Съемка производилась жителем Вирджинии в вечернее время: мужчина увидел несколько параллельных линий, растянувшихся по небу, которые и образовали идеальную геометрическую фигуру.
Ролик был опубликован на YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0. Оператор на ролике нервно смеется, поскольку ранее никогда подобного не видел. Он не знал, как реагировать на подобные небесные образования.
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Согласно мнению некоторых пользователей видеохостинга, в небе мог скрываться корабль инопланетян. Природа, как известно, не способна образовывать идеально симметричные и ровные объекты. Один комментатор вообще заметил сходство облака с фигурой из «Звездных войн».
Пользователи сети начали массово придумывать различные фантастические сюжеты касательно инопланетян, когда посмотрели прикрепленный ниже видеоролик, на котором виднеется квадратное облако, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Съемка производилась жителем Вирджинии в вечернее время: мужчина увидел несколько параллельных линий, растянувшихся по небу, которые и образовали идеальную геометрическую фигуру.
Ролик был опубликован на YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0. Оператор на ролике нервно смеется, поскольку ранее никогда подобного не видел. Он не знал, как реагировать на подобные небесные образования.
Читайте также: Спутниковые фотографии помогли отследить огромную акулу
Согласно мнению некоторых пользователей видеохостинга, в небе мог скрываться корабль инопланетян. Природа, как известно, не способна образовывать идеально симметричные и ровные объекты. Один комментатор вообще заметил сходство облака с фигурой из «Звездных войн».
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