В Новой Зеландии сфотографировали четырехметрового кальмара

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До сих пор не понятно, что убило кальмара.

В испанской провинции Кантабрия нашли непонятного монстра из моря. Посетители пляжа были напуганы и невероятно удивлены, когда обнаружили тушу огромного кальмара, которую выбросило на берег в целости и сохранности.