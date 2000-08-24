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Раздел: Невероятное  
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В Новой Зеландии сфотографировали четырехметрового кальмара

В Новой Зеландии сфотографировали четырехметрового кальмара Огромное существо выбросило на берег.

Трое братьев – Дэниел, Джек и Мэтью Аплины – совершали велосипедную прогулку по заповеднику Ред-Рокс, который находится в Веллингтоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Мужчины обнаружили на берегу кальмара длиной чуть более 4-х метров. Примечательно, что представленное на фото создание в здешних водах не распространено, хотя находки с ним ранее уже совершались.

Фотография гигантского кальмара быстро распространилась по сети, особенно в Facebook. Некоторые пользователи данной социальной сети сравнили существо с пятиметровым сородичем, представленным в музее Веллингтона.

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Люди не хотели бы повстречаться с подобными обитателями океана во время дайвинга.
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 Теги: кальмар, фото

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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