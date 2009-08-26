» » Найдено место, где Иисус превращал воду в вино
Раздел: Невероятное  
0

Найдено место, где Иисус превращал воду в вино

Найдено место, где Иисус превращал воду в виноАрхеологи обнаружили камень для сосудов, в который наливали воду и вино.

Место, где проводились раскопки, располагается недалеко от современной деревни под названием Кафр-Канна, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Археологи давно искали, и все же нашли. Место, где Иисус Христос превращал воду в вино, нашли в ходе раскопок в Нижней Галилее, где в Рейне расположен карьер, который давно интересовал специалистов.

Так, группа экспертов обнаружила специальный камень для сосудов, в которые наливали воду и вино, а также несколько тысяч самих сосудов.

Археологи полагают, что именно эти сосуды использовались на пиршестве в ходе бракосочетания в Кане, так как именно там, по мнению историков, сын божий сотворил своё первое чудо, сделав из обычной воды вино. Об этом сообщают израильские СМИ.

Ранее многие паломники полагали, что именно древняя Кана Галилейская являлась местом, где Иисус поразил всех своим первым чудом. Карьер, где проводились раскопки, располагается южнее от современной деревни под названием Кафр-Канна.

Читайте также: Найдено доказательство библейской истории о превращении воды в вино

Напомним, согласно священному писанию, именно после данной чудесной трансформации воды в вино ученики Иисуса Христа уверовали в его истинную божественную сущность.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Иисус Христос, вино, вода, место

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:52 » Автор: Алена Шимко
     1244
     0

Похожие новости по теме

Ученые предполагают, что Иисус Христос был пришельцем Ученые предполагают, что Иисус Христос был пришельцем

Ученые считают, что Иисус Христос был представителем инопланетной расы

В Италии ученые обнаружили сенсационную находку В Италии ученые обнаружили сенсационную находку

Археологи обнаружили на Сицилии вино возрастом шесть тысяч лет.

Найдено доказательство библейской истории о превращении воды в вино Найдено доказательство библейской истории о превращении воды в вино

Археологи также обнаружили искусственно высеченную пещеру, из которой древние рабочие добывали сырье для сосудов

В Китае обнаружено вино, которому более полутора тысячи лет В Китае обнаружено вино, которому более полутора тысячи лет

В Китае археологи обнаружили в гробнице древнее вино.

Китайские археологи нашли бутылку древнего вина Китайские археологи нашли бутылку древнего вина

Древний напиток принадлежал чиновнику, жившему в первые годы династии Восточная Цзинь.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх