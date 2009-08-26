Раздел: Невероятное
Найдено место, где Иисус превращал воду в вино
Археологи обнаружили камень для сосудов, в который наливали воду и вино.
Место, где проводились раскопки, располагается недалеко от современной деревни под названием Кафр-Канна, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Археологи давно искали, и все же нашли. Место, где Иисус Христос превращал воду в вино, нашли в ходе раскопок в Нижней Галилее, где в Рейне расположен карьер, который давно интересовал специалистов.
Так, группа экспертов обнаружила специальный камень для сосудов, в которые наливали воду и вино, а также несколько тысяч самих сосудов.
Археологи полагают, что именно эти сосуды использовались на пиршестве в ходе бракосочетания в Кане, так как именно там, по мнению историков, сын божий сотворил своё первое чудо, сделав из обычной воды вино. Об этом сообщают израильские СМИ.
Ранее многие паломники полагали, что именно древняя Кана Галилейская являлась местом, где Иисус поразил всех своим первым чудом. Карьер, где проводились раскопки, располагается южнее от современной деревни под названием Кафр-Канна.
Читайте также: Найдено доказательство библейской истории о превращении воды в вино
Напомним, согласно священному писанию, именно после данной чудесной трансформации воды в вино ученики Иисуса Христа уверовали в его истинную божественную сущность.
Место, где проводились раскопки, располагается недалеко от современной деревни под названием Кафр-Канна, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Археологи давно искали, и все же нашли. Место, где Иисус Христос превращал воду в вино, нашли в ходе раскопок в Нижней Галилее, где в Рейне расположен карьер, который давно интересовал специалистов.
Так, группа экспертов обнаружила специальный камень для сосудов, в которые наливали воду и вино, а также несколько тысяч самих сосудов.
Археологи полагают, что именно эти сосуды использовались на пиршестве в ходе бракосочетания в Кане, так как именно там, по мнению историков, сын божий сотворил своё первое чудо, сделав из обычной воды вино. Об этом сообщают израильские СМИ.
Ранее многие паломники полагали, что именно древняя Кана Галилейская являлась местом, где Иисус поразил всех своим первым чудом. Карьер, где проводились раскопки, располагается южнее от современной деревни под названием Кафр-Канна.
Читайте также: Найдено доказательство библейской истории о превращении воды в вино
Напомним, согласно священному писанию, именно после данной чудесной трансформации воды в вино ученики Иисуса Христа уверовали в его истинную божественную сущность.
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