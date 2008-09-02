Ученые назвали планеты, которые могут быть пригодными для жизни

Ученые определили три параметра, при соблюдении которых планета будет пригодной для жизни.



Ученые Эрик Форд из Университета штата Пенсильвания и Эдвин Кайт из Чикагского университета заявили о том, что некоторые экзопланеты, поверхность которых полностью покрыта океаном, могут быть пригодными для жизни, передает



Исследователи утверждают, что, несмотря на то на них не работает привычный для Земли геохимический цикл, они все равно могут поддерживать стабильный климат.



В ходе исследования ученые провели компьютерную симуляцию эволюции подобных планет. Исследователи стремились понять, насколько устойчивым будет климат на тысячах случайно сгенерированных планет, вращающихся вокруг звезд, похожих на Солнце, а потом определяли ключевые характеристики, которые позволяют небесному телу поддерживать подходящую для жизни температуру воды более миллиарда лет.



В результате ученым удалось определить три существенных параметра: изначальное количество воды на планете, соотношение атомов углерода и катионов и соотношение атомов углерода и водорода. Когда глубина океана возрастает, долгосрочная атмосферно-литосферная циркуляция переключается из активного в экзотический, "приглушенный" режим. Давление на дне океана подавляет плавление горных пород, и, как результат, атмосферно-литосферную циркуляцию, что позволяет поддерживать обитаемость планеты в независимом режиме. Кроме того, чтобы сохранять стабильный климат более миллиарда лет, необходимо, чтобы соотношение катионы / углерод было равно единице, так как избыток катионов "затягивает" углерод из атмосферы в океан, а миры с небольшим содержанием этого вещества в атмосфере не могут существовать долго. Углеродно-водородный баланс, в свою очередь, важен из-за того, что слишком большое количество атомов C ведет к накоплению углекислого газа в атмосфере и слишком высоким температурам. Если атомов углерода слишком мало, то вода не сможет существовать на планете более миллиарда лет.



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Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ученые Эрик Форд из Университета штата Пенсильвания и Эдвин Кайт из Чикагского университета заявили о том, что некоторые экзопланеты, поверхность которых полностью покрыта океаном, могут быть пригодными для жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA Исследователи утверждают, что, несмотря на то на них не работает привычный для Земли геохимический цикл, они все равно могут поддерживать стабильный климат.В ходе исследования ученые провели компьютерную симуляцию эволюции подобных планет. Исследователи стремились понять, насколько устойчивым будет климат на тысячах случайно сгенерированных планет, вращающихся вокруг звезд, похожих на Солнце, а потом определяли ключевые характеристики, которые позволяют небесному телу поддерживать подходящую для жизни температуру воды более миллиарда лет.В результате ученым удалось определить три существенных параметра: изначальное количество воды на планете, соотношение атомов углерода и катионов и соотношение атомов углерода и водорода. Когда глубина океана возрастает, долгосрочная атмосферно-литосферная циркуляция переключается из активного в экзотический, "приглушенный" режим. Давление на дне океана подавляет плавление горных пород, и, как результат, атмосферно-литосферную циркуляцию, что позволяет поддерживать обитаемость планеты в независимом режиме. Кроме того, чтобы сохранять стабильный климат более миллиарда лет, необходимо, чтобы соотношение катионы / углерод было равно единице, так как избыток катионов "затягивает" углерод из атмосферы в океан, а миры с небольшим содержанием этого вещества в атмосфере не могут существовать долго. Углеродно-водородный баланс, в свою очередь, важен из-за того, что слишком большое количество атомов C ведет к накоплению углекислого газа в атмосфере и слишком высоким температурам. Если атомов углерода слишком мало, то вода не сможет существовать на планете более миллиарда лет.Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.



